Parlamentares do AM pressionam Bolsonaro contra avanço do Covid-19

Manaus - Nas redes sociais e no plenário, parlamentares da bancada Amazonense se posicionam sobre medidas preventivas do governo federal, para conter o avanço do Coronavírus no Brasil. O presidente da República Jair Bolsonaro (Sem partido), vem minimizando o impacto do Covid-19, voltando a dizer que há uma ‘histeria’ com a doença. O País já tem quatro mortes confirmadas pelo vírus e cerca de 428 infectados, segundo o último balanço oficial, divulgado na quarta-feira (18), pelo Ministério da Saúde (MS).

O senador Eduardo Braga (MDB) adotou um discurso voltado à responsabilidade e prevenção contra o contágio, além de mencionar o impacto dos setores produtivos atingidos pela pandemia.

“O momento exige equilíbrio e responsabilidade, para que possamos frear ao máximo a transmissão do Covid-19 no país, garantindo os meios necessários para a proteção da saúde e redução dos impactos econômicos gerados pela pandemia. Portanto, o reconhecimento do estado de calamidade pública é uma medida fundamental, diante da inevitável elevação dos gastos para desenvolver uma estratégia eficaz de prevenção, monitoramento e tratamento dos casos da doença. A perspectiva de queda de arrecadação também deve ser avaliada, e a necessidade de implementação de novas ações para estimular a economia e assegurar apoio a setores produtivos mais atingidos pela pandemia”, publicou Braga.

Já o deputado federal José Ricardo (PT) defendeu a aplicação de medidas mais drásticas como fechamento de fronteiras, além de considerar a liberação das emendas parlamentares para reforço da saúde. “Considero que o Brasil deveria também tomar medidas em relação a suas fronteiras, pois países vizinhos, já tomaram a decisão de dificultar ou criar mecanismos de controle na entrada e saída do país, até mesmo proibindo. Até então, o Brasil não adotou nenhuma medida mais drástica, para poder garantir a saúde da população. Também estamos preocupados com as medidas de liberação de recursos para enfrentamento do coronavírus, que têm sido muito reduzidos. Portanto, estou apresentando uma proposta para que as emendas parlamentares possam ser liberadas de forma imediata e urgente. Além de revogação da emenda constitucional 95, que limita os investimentos na área da saúde”, comentou no vídeo publicado.

Em nível estadual, o deputado Josué Neto, presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), solicitou, ontem, à presidência da República, Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e ao Governador do Amazonas restrições no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, tanto para pousos como decolagens de voos com procedência e destinos internacionais e nacionais, por conta da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19).

“Considerando a definição da Organização Mundial da Saúde (OMS), que classificou no dia 11 de março deste ano, o surto do novo Coronavírus como uma pandemia, e ainda que o primeiro caso diagnosticado em Manaus foi de uma pessoa que esteve recentemente no exterior, solicito o fechamento do aeroporto Eduardo Gomes para voos internacionais”, disse Josué Neto.

Medidas já adotadas

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), anunciou situação de emergência na cidade e adotou medidas prioritárias de controle e prevenção da doença, como a antecipação da primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas municipais, suspensão das atividades nas escolas municipais, além do decreto que propõe evitar a disseminação vírus suspendendo por 30 dias; treinamentos, cursos, reuniões ou eventos coletivos realizados pelos órgãos ou entidades da administração pública municipal que impliquem em aglomeração de mais de cem pessoas.

O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), também decretou situação de emergência na saúde pública do Estado. O decreto, com vigência de 120 dias, determina medidas para fortalecer o trabalho de prevenção e controle Covid19, como a suspensão por 15 dias de eventos promovidos pelo Governo, além de suspender a atracação de cruzeiros e embarcações de grande porte.

O decreto prevê, ainda, a suspensão das aulas nas escolas da rede estadual de ensino da capital, além do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI).