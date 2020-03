Hiram Nicolau pede suspensão de pagamentos do IPTU e alvará em Manaus

Vereador Hiran Nicolau (PSD) | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Em sessão virtual realizada pela primeira vez na história da Câmara Municipal de Manaus (CMM), nesta quarta-feira (25), o vereador Hiram Nicolau (PSD) propôs, que nesse momento de crise, por conta da suspensão de serviços pelo isolamento social em combate ao coronavírus, a população e, principalmente pequenos empreendedores sejam poupados.

A proposta feita pelo parlamentar é de que os pagamentos de tributos como o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do alvará de funcionamento dos estabelecimentos comerciais sejam suspensos pelos próximos três meses.

“Nós estamos passando por uma situação extremamente complicada neste momento em relação as finanças do cidadão manauara. O pequeno empreendedor, que infelizmente está fechando o seu negócio para ficar em casa em nome da saúde e precisa do dinheiro para sustentar sua família e pagar suas contas é um dos mais prejudicados. Minha proposta é requerer à prefeitura de Manaus a suspensão de pagamentos do IPTU e alvará por três meses. Não é isenção, é apenas suspensão temporária por conta da crise, para pagamento em 90 dias, sem juros ou multas”, disse o vereador.

A proposta foi aceita e anunciada pelo prefeito de Manaus, Arthur Neto.

Veja o vídeo: