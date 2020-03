Deputado disponibiliza mais de R$ 26 milhões para saúde no Amazonas

Manaus- O Deputado Federal Sidney Leite (PSD/AM) destinou mais de R$ 26 milhões de sua emenda parlamentar para a saúde do estado do Amazonas. Deste recurso, R$ 19 milhões serão direcionados exclusivamente para o combate ao novo coronavírus.

Na última semana, o governo federal autorizou a liberação do montante integral de emendas parlamentares impositivas individuais e de bancada estadual. Com isso, deputados e senadores poderão alterar a prioridade na destinação dos recursos, priorizando o combate ao Covid-19.

Segundo o deputado é importante a união de esforços para que os efeitos do coronavírus no Brasil sejam minimizados. "O estado do Amazonas é o que menos recebe recursos para a saúde, e isso dificulta ainda mais o dia a dia da vida dos amazonenses que na sua grande maioria, para não dizer em sua totalidade, dependem do sistema público de saúde, e esse é um compromisso que tenho de viabilizar recursos não só para o combate do coronavírus, mas também para a saúde do nosso estado" enfatizou Sidney Leite, que também defendeu a redução dos salários dos deputados federais.

"É preciso que a redução do salário dos deputados seja discutido com máxima brevidade, pois os estados brasileiros precisam de todo recurso possível para combater o coronavírus, principalmente o estado do Amazonas e seus municípios que precisam de maior atenção por conta de sua logística", afirmou o parlamentar.

Este tem sido um debate que já vem ocorrendo nos últimos dias entre os parlamentares, para autorizar o corte no salário, em meio à crise enfrentada pelo país em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

Nesta quinta-feira (26), a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) divulgou o balanço diário de casos do coronavírus no Amazonas. Já são 67 casos registrados no estado. Além disso o interior teve mais confirmações de casos: além dos dois registrados em Parintins, um foi confirmado em Santo Antônio do Içá, e outro em Boca do Acre - cuja confirmação foi realizada em Rio Branco.

*Com informações da assessoria