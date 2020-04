PSC deverá eleger pelo menos 5 vereadores nas próximas eleições

Manaus - A seis meses das eleições municipais de 2020, caso não haja alteração no Calendário Eleitoral, regulamentado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em razão da pandemia de Covid-19, o Partido Social Cristão (PSC), que tem como presidente de honra no Estado o governador Wilson Lima, deverá ser o partido que mais elegerá vereadores para a 18° Legislatura (2021-2024) da Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Em contato com o presidente municipal da legenda, Renato Oliveira, tentamos ter acesso à lista dos pré-candidatos do partido, mas por questões estratégicas, ele nos informou que os nomes serão divulgados no momento certo. Mesmo assim, obtivemos informações privilegiadas sobre a chapa, que será composta na sua grande maioria por nomes já experimentados nas urnas, mas que não ultrapassaram 4,5 mil votos nas eleições de 2016.

Se o partido eleger cerca de 5 vereadores pode ser considerado o que mais elegeu parlamentares na história da política amazonense | Foto: Arquivo/Em Tempo

Dessa forma, o partido tem grandes chances de eleger pelo menos cinco vereadores, podendo chegar até sete, dependendo do esforço do governador. Caso isso aconteça, deverá ser o partido que mais elegeu vereadores na história da política amazonense.