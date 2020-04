Professora Jacqueline pede reativação de linha da AM-010 ao Centro

Segundo a vereadora, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informou que a linha de ônibus está suspensa desde o dia 14 de abril de 2020. | Foto: Divulgação

MANAUS (AM)- A vereadora Professora Jacqueline (Podemos), solicitou a reativação da linha de ônibus do transporte coletivo 430, que faz o trajeto entre o Km 49 da rodovia AM 010 e o Centro da cidade de Manaus. A solicitação foi feita durante seu pronunciamento, na sessão plenária virtual da Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Segundo a vereadora, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informou que a linha de ônibus está suspensa desde o dia 14 de abril de 2020.

A parlamentar fez apelo às autoridades municipais e estaduais, justificando que a referida linha é a única opção de transporte público, disponível para quem precisa se deslocar do Km 49 da rodovia AM-010, na zona Rural ao Centro da cidade e vice-versa.

"A linha 430 é imprescindível para os comunitários da rodovia AM 010, tendo em vista que muitas pessoas trabalham na cidade e precisam deslocar-se aos seus postos de trabalho. Ainda, há muitos moradores que fazem tratamento de saúde, como hemodiálise e quimioterapia, que também utilizam o transporte coletivo para acessar serviços essenciais e realizar compra de mantimentos para suas casas”, afirma Jacqueline.

A vereadora relata que existe uma linha que faz o trajeto do Km 49 até o município de Rio Preto da Eva, e que na opinião dela, deveria ser suspensa por conta da pandemia, e não a linha 430 que atende somente a cidade de Manaus.

Após o encerramento da sessão virtual, a vereadora Professora Jacqueline foi comunicada pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas (Arsam) que a linha 430 voltará a trafegar normalmente a partir desta quarta-feira (15/4), porque atende apenas o município de Manaus, ou seja, não realiza transporte intermunicipal.

* Com informações da assessoria.