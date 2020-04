Deputado Silas Câmara testa positivo para coronavírus

Deputado confirmou a informação ao Portal EM TEMPO | Foto: Janailton falcão

MANAUS (AM)- O deputado federal Silas Câmara (Republicanos) testou positivo para coronavírus e encontra-se em isolamento em seu apartamento em Brasília.

O deputado confirmou a informação ao Portal EM TEMPO, por meio de sua assessoria, que enviou a seguinte nota:

"Venho a público confirmar que nesta terça-feira (14) fui diagnosticado com o Covid-19 e seguindo as orientações médicas irei me manter recolhido em minha residência. Peço a todos que orem pelo nosso restabelecimento. Em breve tudo isso irá passar e estaremos juntos novamente em nome de Jesus".

Sila Câmara (Republicanos/AM)

Presidente da Frente parlamentar evangélica e da Comissão de Minas e Energia