Advogado e ex-deputado Miqueias Fernandes morre no AM de Covid-19

Miqueias Fernandes foi figura da cena política do Amazonas com grande destaque desde a década de 1990. | Foto: Reprodução Internet

Manaus - Morreu neste domingo (26), aos 69 anos, o advogado e ex-deputado estadual, Miqueias Fernandes, após ser infectado pleo novo coronavírus. Ele fazia parte do grupo de risco por ser diabético e estava internado no Hospital Samel.

Além de deputado estadual, Miquéias, natural de Boa Vista (RR), atuou como vereador de Manaus na década de 1990 e em seguida foi eleito deputado estadual do Amazonas com três mandatos nos governos de Gilberto Mestrinho e Amazonino Mendes. Em 2016 recebeu da Assembleia Legislativa, o título de cidadão amazonense.

Em declaração de pesar, o presidente da Rede Raman Neves de Comunicação, Dr. Otávio Raman, disse que Miqueias Fernandes fará falta no cenário político do Amazonas.

“Foi um grande político, um amigo do Estado. Liderou a Assembleia e esteve à frente de grandes decisões importantes para o crescimento do Amazonas. Nosso grupo e eu como amigo, lamentamos a perda desse grande ser humano", lamentou.

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto e instituições públicas, também emitiram nota de pesar devido a morte do advogado.

"O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, externa profundo pesar pela morte do ex-vereador e ex-deputado estadual, advogado e pastor Miquéias Fernandes, aos 69 anos, por conta de complicações causadas pelo novo coronavírus, neste domingo 26/4, e decretará luto oficial por três dias na cidade. Miquéias teve destaque na política amazonense nas décadas de 1980 e 1990.

“Lamento o falecimento do Miquéias, foi um grande político e uma grande pessoa para o Amazonas. Vou decretar luto oficial de três dias como uma forma de ser a última homenagem a este bravo guerreiro que lutou até o fim contra a Covid-19. Com isso, aproveito para reforçar o pedido de, quem puder, fique em casa”, disse o prefeito Arthur Neto

“Minha solidariedade aos amigos e familiares da família de Miquéias. Esse vírus tem que ser tratado com seriedade por todos, pois perdemos mais uma grande pessoa por conta dele. Que Deus possa consolar os corações dos familiares e amigos nesse momento de profunda dor”, completou a presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro".

O Ministério Público Federal (MPF)

"O Ministério Público do Estado do Amazonas, por sua Procuradora-Geral de Justiça, Leda Mara Nascimento Albuquerque, vem expressar os sentimentos de pesar pelo falecimento do advogado Miquéias Matias Fernandes, ocorrido na manhã deste domingo (26/04). Ex-vereador pela cidade de Manaus, deputado estadual por três legislaturas, tendo exercido a presidência daquela casa legislativa, foi deputado federal e conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil (Seção Amazonas). Os elevados serviços prestados por Miquéias Fernandes ao Estado do Amazonas foram notáveis, no processo de consolidação e manutenção das liberdades institucionais, fazendo-o conquistar notório destaque junto à comunidade jurídica amazonense. Dessa forma, o Ministério Público do Amazonas externa suas condolências à família, na pessoa de sua filha, excelentíssima senhora juíza de Direito Dinah Câmara Fernandes, a qual, certamente, saberá conduzir o legado, devotando trabalho e consideração aos cidadãos amazonenses, da mesma forma que fez o seu pai".

Câmara Municipal de Manaus

"A Câmara Municipal de Manaus (CMM) lamenta com profundo pesar o falecimento do ex vereador Miqueias Fernandes, 69 anos, ocorrido na manhã deste domingo (26/4).

Em meu nome e de todos os vereadores e servidores da Câmara, manifesto profundo pesar pela partida do ex vereador Miqueias Fernandes. Em nome de sua esposa, Helen Fernandes, que é funcionária da CMM, externo meus sentimentos de respeito à dor sentida pela família e amigos nesse momento, rogando à Deus que lhes dê o conforto necessário.

Miqueias Fernandes foi vereador da cidade de Manaus, exercendo mandato entre os anos de 1989 e 1991, desempenhando também a função de vice-presidente na Casa Legislativa. Foi deputado estadual por três mandatos. Era advogado e membro da Igreja Assembleia de Deus Tradicional do Amazonas.

Miqueias Fernandes deixa um grande legado tanto na vida pública quanto como profissional, religioso, esposo e pai".