SOS Amazonas: parlamentares cobram fiscalização de uso de recursos

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) divulgou na manhã do último domingo (26), uma Carta Aberta ao povo amazonense e ao Ministério da Saúde. No documento, os parlamentares reafirmam a necessidade de intervenção federal no sistema de saúde do Estado, solicitam fiscalização, auditoria e controle sobre as ações do Executivo Estadual no enfrentamento a Covid-19 e pedem a intervenção direta do Ministério da Defesa, em ações concretas no combate ao coronavírus.



Os parlamentares lembram que Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE) enviaram recomendação, através de ofício ao Ministro da Saúde, favorável às medidas de intervenção. Eles afirmam que comungam com as recomendações já feitas por MPF, MPT e MPE, que aconselham por instalações de hospitais de campanha pelo Ministério da Defesa.

“O que nos deixa com o sentimento de dever cumprido é que os motivos citados na manifestação dessas instituições são exatamente os mesmos apresentados no nosso pedido de intervenção federal aprovado pela Assembleia Legislativa do Amazonas e entregue ao presidente Jair Bolsonaro. Assinado por 13 deputados, o documento enfatiza que é necessária fiscalização do uso dos recursos do Fundo Estadual de Saúde no aluguel do Hospital Nilton Lins, que foi inaugurado sem estrutura, leitos, insumos e recursos humanos. Pedem a fiscalização da falta de equipamentos de Proteção Individual (EPI).

Leia a Carta Aberta na íntegra:

*Com informações da assessoria