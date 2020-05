Deputada Alessandra Campelo repudia ataques à imprensa

Deputada Estadual Alessandra Campêlo (MDB/AM) | Foto: Jimmy Christian

MANAUS (AM) - A vice-presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputada estadual Alessandra Campêlo (MDB), repudiou com veemência os ataques sofridos por profissionais da imprensa nos últimos dias. “Eu, como líder do MDB, informo que o nosso partido condena as agressões sofridas pela imprensa nos últimos dias por pessoas que radicalizam a forma de se expressar”, disse Alessandra durante a sessão virtual de quarta-feira, 6.

Segundo a deputada, que é jornalista formada pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), é lamentável que os profissionais da imprensa estejam sendo vítimas de ataques. Para Alessandra, a imprensa é fundamental para o fortalecimento da democracia e o pleno exercício da cidadania no País.

“O Brasil só é um país democrático, um país livre, se a gente tiver uma imprensa livre. É através da imprensa que a gente se informa, então cabe a gente também melhorar o nível educacional e cultural das pessoas para que elas possam ter o discernimento de entender no que devem ou não acreditar”, concluiu a vice-presidente da Assembleia.

