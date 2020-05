Vereadores de Manaus querem esclarecimentos sobre verbas para Covid-19

| Foto:

MANAUS (AM) - O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Joelson Silva (Patriotas), vai convidar senadores e deputados federais da bancada amazonense no Congresso Nacional, para tirar dúvidas e esclarecer sobre os recursos que estão sendo enviados para a capital do Amazonas para auxiliar no combate ao coronavírus, que já vitimou mais de mil pessoas até esta segunda-feira (11/5), em todo o Estado.

Segundo Joelson, ele conversou com o senador Plínio Valério (PSDB), que já se colocou à disposição do parlamento municipal. “Conversei com o senador que já se prontificou a participar da nossa sessão, e creio que todas as terças podemos trazer algum parlamentar federal para nos esclarecer sobre as verbas federais enviadas a Manaus, para que possamos acompanhar a aplicação desse dinheiro”, salientou o presidente.

A ideia foi acatada por todos os vereadores que se manifestaram a favor de separar uma sessão plenária para discutir esse tema, como o Projeto de Lei aprovado no Congresso Nacional de ajuda financeira da União a estados, Distrito Federal e municípios para compensar a queda de arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e do Imposto sobre Serviço de qualquer Natureza (ISS), deste ano em relação a 2019.

Joelson Silva afirmou que vai entrar em contato com os senadores e deputados para agendar as sessões que devem acontecer a partir da próxima semana.





