Delegado Pablo é alvo de operação da Polícia Federal em Manaus

Além do deputado, a mãe e outro parente dele são investigados | Foto: Divulgação

Manaus - A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (15), operação denominada "Seronato" e está cumprindo seis mandados de busca em apreensão em Manaus pelos crimes de corrupção passiva, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Um dos alvos da ação é o deputado federal Delegado Pablo.

Todos os mandados foram expedidos pelo Juiz da 2ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária do Estado do Amazonas. Os Inquéritos Policiais que resultaram na operação foram instaurados em janeiro e maio de 2019.

Investigados

Além do deputado, são investigados dois familiares dele, incluído a mãe, além de dois empresários e da ex-sócia de uma das empresas envolvidas.

"As provas da materialidade delitiva e indícios de autoria colhidos ao longo do primeiro Inquérito Policial indicam que o policial federal teria se prevalecido do cargo ao fazer mau uso das informações obtidas durante a investigação que culminou com a Operação Udyat, deflagrada no ano de 2012, para viabilizar, de forma indevida, o agenciamento da venda de uma empresa pertencente a sua mãe pelo valor de R$500 mil", diz um trecho da nota da PF.

Um dos locais onde estão sendo feitas as buscas é o condomínio Jardim Vila Rica | Foto: Yasmin Feitosa

Por meio da segunda investigação criminal, a Polícia Federal pretende esclarecer sobre as possíveis ocorrências de crimes de falsidade, favorecimento em razão do cargo e lavagem de dinheiro, em relação a fatos que envolvem a subcontratação, realizada por um consórcio de empresas que atuou na construção do Aeroporto Internacional de Manaus/AM, para que a empresa registrada em nome da mãe do policial federal, executasse o paisagismo do aeroporto, pelo valor de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

O nome da operação é uma alusão às suspeitas de que um dos investigados teria se prevalecido do cargo policial para cometer fatos que tinha por dever reprimir.

A reportagem entrou em contato com a equipe do Delegado Pablo e aguarda resposta.