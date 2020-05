Sidney Leite cobra internet, energia e serviço de aviação no AM

O deputado federal aponta as dificuldades de se obter um serviço de internet de qualidade no Amazonas | Foto: Reprodução

Manaus - Em entrevista ao programa Papo Franco, apresentado pela jornalista Tatiana Sobreira, o deputado federal Sidney Leite, falou sobre a qualidade de prestação de serviços de internet no Amazonas, desafios e possíveis soluções. Natural de Maués,Sidney Leite possui longa jornada política, acumulando diferentes cargos, de secretário municipal em Manaus a prefeito de sua cidade natal. Atualmente exerce o cargo de deputado federal pelo Partido Social Democrático (PSD).

Qualidade de serviços

Tendo em vista, a dependência do mundo moderno a sistemas digitais, Sidney diz que o Amazonas está prejudicado, diante da ineficiência dos serviços de internet no Estado. Segundo o deputado, muitas operadoras não prestam o serviço que prometem e cobram preços abusivos, saindo impunes, uma vez que Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) não desenvolve um trabalho de fiscalização eficaz. “Falta ação da Anatel em fazer cumprir regras”, disse.

O deputado salienta que a má qualidade do serviço de internet é resultado da falta de infraestrutura, o que acarreta diversos prejuízos às populações, especialmente no interior do Estado, onde a conexão é pior. O sistema de saúde, segurança e comércio seriam, segundo ele, um dos mais afetados, principalmente durante o período de isolamento social onde grande parte dos procedimentos burocráticos estão sendo realizados online.

Com a necessidade do isolamento social, milhões de pessoas têm alterado suas dinâmicas de trabalho | Foto: Reprodução

" Estamos caminhando para uma realidade muito ligada à virtualidade, e diante da pandemia, esse processo só se intensifica. É de extrema necessidade que as pessoas tenham um serviço de qualidade que proporcione a possibilidade de acesso à serviços essenciais como o da saúde (telemedicina) e exercícios profissionais " Sidney Leite, Deputado Federal

Possíveis soluções



Grande parte da população do interior do Estado sofre com a falta de | Foto: Reprodução

Uma das soluções sugeridas pelo parlamentar diz respeito ao desenvolvimento de legislações que impeçam propagandas enganosas. Proibir divulgações até que o serviço prestado seja fiel às promessas veiculadas.

Para o deputado, os problemas seriam resolvidos com a quebra do monopólio das grandes operadoras, abrindo espaço para pequenas e médias empresas se desenvolverem. “As agências não têm suprido aos anseios e necessidades da população”

Outros serviços

O deputado também falou sobre os serviços de fornecimento de energia e serviço de aviação. Para ele, o serviço de aviação doméstica regional é de extrema importância no Estado, tendo em vista que o meio de transporte aéreo é essencial, pois o meio fluvial é demorado e por vezes, instável (mudanças no nível dos rios). Entretanto, os preços cobrados nessas operações são altíssimos, impossibilitando a mobilidade da população.“Há preços que chegam a mais de R$1000 de Manaus para Tabatinga. O valor equivale ao preço de uma viagem internacional ”, disse o parlamentar.

Voos domésticos são cobrados com preços abusivos | Foto: Reprodução

O estado do Amazonas ocupa o posto de segundo lugar no ranking das 20 tarifas mais caras do país. Para o deputado, isso também é resultado da ineficiência no processo de fiscalização por parte da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

*Colaborou Web TV Em Tempo/ Tatiana Sobreira