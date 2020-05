PSC adota videoconferência e leva informação a lideranças no interior

Manaus - Atendendo à recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), para evitar aglomerações durante a pandemia do novo coronavírus, a direção regional do Partido Social Cristão (PSC) realizou, na noite de sexta-feira (22), a primeira videoconferência com presidentes dos diretórios municipais no Amazonas, a fim de esclarecer dúvidas sobre condutas permitidas e vedadas durante a pré-campanha eleitoral.

Iniciada às 18h, a reunião virtual aconteceu por meio de um aplicativo de videoconferência e contou com a participação, ainda, de profissionais que atuam na Comissão de Formação Política do partido, composta por profissionais distintos, como o cientista social Raimundo Rodrigues dos Santos Filho, o advogado Lucas Macêdo e os contadores Moisés Corrêa e Ary Vasconcelos.

Conduzido pelo presidente da legenda no Estado, Miltinho Castro, o encontro on-line permitiu que os representantes das lideranças do PSC no interior do Amazonas pudessem se atualizar sobre o andamento das questões que envolvem as eleições municipais deste ano, apesar do calendário eleitoral ter sido mantido até o momento. A previsão, segundo o advogado do partido, Lucas Macêdo, é de que até junho se tenha uma definição sobre possíveis alterações que estão em trâmite na capital federal, Brasília.

Reforço

Durante a reunião, Miltinho Castro desejou boas-vindas à mais nova presidente do PSC Mulher no Estado, Débora Mafra, delegada de Polícia Civil licenciada para concorrer a cargo eletivo pelo partido. “É uma honra fazer parte dessa família. Tive a oportunidade de participar, nos últimos dias, de uma live com a presidente estadual do PSC Jovem, Alessandra Castro, e quero aprender muito com ela”, declarou Mafra, que é militante na defesa dos direitos da mulher.

Programação

A primeira reunião por videoconferência realizada pela direção regional do PSC contemplou as lideranças dos municípios localizados no Alto Solimões e calha do Rio Juruá. Neste sábado (23), a próxima reunião on-line será realizada às 10h, com representantes das calhas dos rios Madeira e Purus. Pela parte da tarde, às 15h, será a vez dos filiados do Médio Solimões e Baixo Amazonas.

Na segunda-feira (25), a sessão virtual irá reunir, pela manhã, as lideranças nas calhas do Médio Amazonas e Rio Negro, e pela parte da tarde às da Região Metropolitana. “Tivemos que nos adequar em razão desse novo momento que estamos passando. Nossa proposta é levar orientação, não deixar os nossos candidatos desamparados e fortalecer o partido em todo o Estado para as eleições municipais deste ano”, enfatizou Castro.

