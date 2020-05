CMM recebe CDL para falar de reabertura do comércio em Manaus

Manaus – Com intuito de discutir estratégias e a possibilidade da reabertura do comércio na cidade no início do mês de junho, a Câmara Municipal de Manaus (CMM), convidou o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL/AM) Ralph Assayag, para participar da sessão plenária online desta quarta-feira (27).

O vereador Marcel Alexandre (Podemos) autor do convite à Assayag, enfatizou a importância de discutir o assunto com os demais parlamentares. “Temos que debater este assunto, saber as estratégias para a abertura do comércio e obter informações sobre os efeitos econômicos causados pela covid-19”, disse.

Segundo o presidente do CDL o comércio teve uma queda na arrecadação de 40% e essa é uma grande preocupação. “Tivemos uma queda, saindo de R$ 591 milhões para R$ 390 milhões, é muito perda, e nossa preocupação é evitar uma queda mais brusca na arrecadação entre os meses de junho e julho, o que ocasionaria mais lojas fechadas e mais desemprego” explicou.

De acordo com ele, Manaus tem ao todo cerca de 360 mil lojas, destas 29 mil fecharam por conta da pandemia. Outras 1500 fecharam as portas definitivamente, o que ocasionou a demissão de 30 mil pessoas. “Esses dados são alarmantes, não temos condições de olhar para esses números e não começar a criar estratégias e planos de ação para evitar que mais empresários sejam prejudicados, porque isso prejudicaria consequentemente os trabalhadores que ficariam sem seu sustento”, argumentou.

O presidente da CDL ainda apresentou dados sobre o número de lojas fechadas definitivamente e número de desempregados por conta da pandemia. “Eu estou lutando para minimizar a crise econômica e o desemprego, vou ficar feliz se um ou dois comércios abrirem, aí veremos como será o processo e como todos vão se comportar. É claro que vamos exigir todas as medidas de segurança, como uso obrigatório de máscaras, uso frequente do álcool em gel, quantidade de pessoas que vão entrar na loja, tudo isso terá que ser respeitado e vamos exigir isso para evitar um novo pico da doença”, finalizou Ralph.

*Com informações da assessoria