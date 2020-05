Wilson Lima: ‘Estado perdeu 25% de ICMS e tem que fazer reajustes’

Segundo o governador Wilson Lima, os impactos da pandemia do novo coronavírus causaram prejuízo de 25% à arrecadação do Estado quanto ao ICMS . “Isso faz com que tenhamos que fazer reajustes nos gastos, sobretudo no custeio da máquina, é um cenário que deverá permanecer em junho e julho”, disse ele à Rádio Tiradentes na manhã de ontem.

Os esforços para reaquecer os cofres públicos e manter a máquina estadual funcionando, conforme o governador, contarão agora com o auxílio anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro aos Estados, mas não será bastante para o Amazonas resolver as suas demandas neste momento de crise. Esses esforços precisarão ser acompanhados de outras medidas adequadas aos novos tempos.

A reabertura gradual do comércio é um fator visto por Wilson como importante para reoxigenar a arrecadação de ICMS e melhorar as finanças, assim como a volta gradual das atividades industriais no PIM também é avaliada como outro fator positivo para reoxigenar a economia do Estado.

Escolas fechadas

Para Wilson Lima, a situação da pandemia ainda não permite ao governo aventar a reabertura das escolas na capital e no interior.

Por enquanto, ele diz ser melhor a observação das medidas restritivas, valorizando o isolamento social e evitando as aulas presenciais.

Oportunismo político

Bem relacionado com a sua base de apoio na Assembleia Legislativa, Wilson Lima lamenta o oportunismo de alguns políticos de oposição que se aproveitam da pandemia da covid-19 para auferir dividendos eleitorais.

“Todo mundo preocupado com a covi-19 e tem gente querendo se promover com isso, tem pessoas querendo fazer palanque político a qualquer custo”, desabafa o governador.

Barroso e as eleições

Alçados à condição de presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os ministros Luís Roberto Barroso e Edson Fachin assumiram ontem seus novos cargos com a difícil missão de ter que lidar imediatamente com a pauta das eleições municipais previstas para este ano.

Uma das ideias de Barroso é a ampliação do horário de votação no domingo do pleito, data que ainda será combinada com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

Logística alta

Outra ideia do ministro Luís Barroso é a realização do pleito em mais de um dia para evitar aglomerações perigosas ao contágio dos eleitores pelo coronavírus.

Mas esta ideia está fadada ao fracasso por causa do alto custo da sua execução: R$ 180 milhões para cada dia extra de votação.

O montante seria gasto com mesários e as Forças Armadas, que prestam apoio no transporte das urnas eletrônicas e na segurança das seções eleitorais.

Prorrogação de mandatos

Tesoureiro da Confederação Nacional dos Municípios (CNN), o prefeito de Manaquiri, Jair Souto, saiu ontem em defesa do movimento nacional da entidade em favor da prorrogação de mandatos de prefeitos e vereadores e a realização de eleições unificadas em 2022.

Despreocupado quanto ao risco de estar legislando em causa própria, Jair assegura que a atual pandemia tornou “irrelevante” o processo eleitoral programado para 2020. “O Brasil não tem condições de se recuperar da pandemia e fazer eleições agora”, manifestou.

Impeachment de Heleno

Parlamentares petistas protocolaram ontem, no Supremo Tribunal Federal, pedido de impeachment do ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Augusto Heleno.

O militar chegou a falar em “golpe de estado” em suas críticas ao ministro Celso de Mello por pedir que a Procuradoria Geral da República (PGR) avaliasse a apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro para ser periciado.

Entidades como a OAB e centrais sindicais também se manifestaram contra o general, que, por sua vez, recebeu a solidariedade de oficiais da reserva defendendo o “golpe”.

Intervenção no jogo

O Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores voltará a se reunir amanhã para escolher o nome que disputará a Prefeitura de Manaus pela legenda.

Nos bastidores, aliados do deputado federal José Ricardo não descartam a possibilidade de recurso à Comissão Executiva Nacional em caso de derrota para o grupo liderado pelo deputado estadual Sinésio Campos ou para a facção que apoia o vereador Sassá da Construção Civil.

A cúpula nacional prefere Zé Ricardo na disputa.

“Prefeitos sozinhos”

Em vídeo divulgado nas redes sociais no último fim de semana, a deputada Mayara Pinheiro (PP) criticou a instabilidade das atuais políticas do Ministério da Saúde para conter a escalada do novo coronavírus no país.

Defensora da urgente instalação de um hospital de campanha para socorrer a população indígena, à beira de um genocídio no Amazonas, a parlamentar frisa que os prefeitos interioranos “estão sozinhos” na luta contra a pandemia.

“O número de médicos e profissionais de saúde já era escasso e, com o número de casos ainda aumentando, os profissionais que estão no interior estão sobrecarregados”, sustenta Mayara.

Costa na balança

Conforme a revista Veja, o secretário de Produtividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, está com um pé fora do cargo.

Sua saída é certa e só não aconteceu ainda devido ao temor do ministro Paulo Guedes de que o cargo acabe abocanhado pelos políticos do Centrão, novo braço de apoio ao presidente Bolsonaro no Congresso Nacional.

PMs contaminados

Custa caro a dedicação dos policiais militares à luta contra a pandemia da covid-19 no Amazonas.

Em Parintins, são oito atingidos pelo vírus e em Tefé, no Médio Solimões, os policiais apelaram às preces a Deus para salvar companheiros da epidemia.

Ato religioso dos policiais, em frente ao Hospital Regional de Tefé, em favor do cabo PM Clenildo Pinheiro, comoveu a opinião pública local.

Carrefour contrata

Com a pandemia, as compras on-line engordaram a tal ponto o caixa da rede de supermercados Carrefour em Manaus que, após a contratação de 61 novos funcionários, a rede já anuncia a oferta de mais 6 vagas na capital.