Alessandra Campêlo acusa Josué de não deixar deputados legislarem

A insistência do deputado Josué Neto (PRTB) de transferir à Procuradoria Jurídica da Assembleia Legislativa (Aleam), questões polêmicas que poderiam ser dirimidas no plenário virtual, à luz do Regimento Interno do Poder, levou a deputada Alessandra Campêlo (MDB) a acusar o parlamentar-presidente de impedir, principalmente os deputados governistas, de legislarem livremente na Casa.

Na sessão on-line de quarta-feira (27), Alessandra tomou as dores do colega Felipe Souza (Patriota) que apresentou requerimento pedindo que a Mesa Diretora corrija equívocos cometidos no processo de composição da CPI da Saúde. Josué não aceitou submeter a matéria ao crivo do plenário, optando por remetê-la à análise da Procuradoria Jurídica da Casa.

Para Alessandra e Felipe, o plenário é a instância maior da Aleam e poderia decidir a questão que corre o risco de acabar ensejando nova corrida de parlamentares à Justiça. Em esclarecimento, Josué defendeu suas recentes decisões quanto à CPI, destacando haver cumprido à risca as regras regimentais. “Os líderes indicaram os nomes e o presidente da Casa escolheu os que deveriam compor a CPI, em acordo com as orientações do Tjam”, explicou.

Plenário inútil

Para Alessandra Campêlo, o deputado Josué Neto, com suas atitudes polêmicas, descaracterizou o plenário enquanto instância superior da Aleam.

“Quando foi pedido o impedimento dele (Josué) para abrir o processo de impeachment contra o governador Wilson Lima, ele não deixou o plenário se manifestar, apesar de o deputado Saullo Vianna ter solicitado a deliberação plenária, e a questão foi transferida para a Procuradoria Jurídica que nunca emitiu parecer a respeito”, detalhou a deputada emedebista.

“Acusações mentirosas”

Colocado na parede pelas deputadas Alessandra Campêlo e Joana Dar, Josué Neto negou que esteja por trás das milícias digitais responsáveis por mensagens jocosas contra os parlamentares nas redes sociais.

“As acusações são mentirosas, não tenho participação nisso”, reagiu Josué dizendo estar disposto a abrir mão do seu sigilo telefônico para provar sua inocência. “As notícias falsas não são pagas com dinheiro da Aleam”.

Cartas marcadas

Sem ligar para os esperneios dos parlamentares situacionistas que questionam sua composição, a CPI da Saúde está em pleno andamento.

Em reunião virtual na tarde de ontem, a Comissão aprovou requerimento do deputado Wilker Barreto (Podemos) pedindo à Sefaz cópias de nota fiscais emitidas pela empresa FJAP e Cia Ltda. As notas se referem à aquisição de ventiladores pela Susam.

Na sexta-feira (29), os membros da CPI inspecionarão o Hospital Nilton Lins.

Transparência

Projeto de lei, de autoria do deputado estadual Adjuto Afonso (PDT), aprovado ontem pela Aleam, cria a plataforma “Acompanhamento irrestrito das Obras Públicas”, pelo Poder Executivo, em endereço eletrônico único, para consulta, acompanhamento e andamento de obras custeadas com recursos públicos federais e estaduais.

De acordo com o projeto, a garantia de acessibilidade em plataforma digital poderá ser feita através de um banner específico no Portal da Transparência ou site do Poder Executivo, como uma ferramenta de gestão, fiscalização e controle, que possibilita o acesso a todas as informações referentes às obras contratadas pelo órgão estadual com dados relativos.

Calamidade em Borba

Atendendo a convite do deputado Roberto Cidade (PV), uma comitiva de parlamentares estaduais deverá se deslocar, na próxima semana, até o município de Borba, no Vale do Rio Madeira, para averiguar in loco a situação dos casos de covid-19, que já resultaram em 11 óbitos em curto espaço de tempo.

“Em Borba existe uma má gestão, que é responsável pela preocupante escalada do coronavírus no município”, disse Dermilson Chagas (Podemos), que acusa o prefeito Simão Peixoto de explorar ouro indevidamente e de possuir uma fazenda assentada em vasta área de terra onde cria, inclusive, galos de briga. A fazenda foi alvo de investigação federal no início desta semana.

Além de Dermilson, os deputados Alessandra Campêlo (MDB), Cabo Maciel (PL) e Joana Darc (PL) já toparam o convite para ir à Borba.

Cultos e missas

Líder da maioria na Aleam, o deputado Dr Gomes (PSC) afirmou ter convencido o governador Wilson Lima a colocar, na pauta de reabertura gradual do Estado, a realização de cultos e missas pelas igrejas e templos.

Evangélico, o parlamentar garante que a volta dos eventos religiosos de massa acontecerá sob a observância de um rígido elenco de medidas em consonância com as determinações do Ministério da Saúde. “O distanciamento social será obedecido com rigor”, assegura.

Censura

Projeto de lei do deputado estadual João Luiz (PRB), em tramitação na Assembleia Legislativa, proíbe a gravação de vídeo, áudio e o registro fotográfico sobre qualquer atividade dentro dos templos.

O parlamentar diz que a proibição é necessária para evitar manifestações preconceituosas contra liturgias e cultos, mas há quem veja no projeto um evidente ato de censura.

O PL prevê a aplicação de multa de até dez salários mínimos a quem desobedecer à norma.

Hospital no Solimões

Após elogiar o Hospital de Campanha inaugurado pelo Governo do Estado nas dependências do Hospital Nilton Lins, a líder Milena Kokama disse ser extremamente necessário agora a instalação de uma unidade de saúde idêntica na região do Alto Solimões, detentor de alta concentração de indígenas.

Lá habitam 70 mil dos 183,5 mil indígenas existentes no Amazonas, a maioria residindo em aldeias.

Sessões híbridas

Com a diminuição dos óbitos por covid-19 em Manaus, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa estuda a realização de sessões plenárias híbridas a partir da próxima semana.

A medida, defendida pela deputada Alessandra Campêlo (MDB), não é unânime entre os 24 parlamentares. Alguns, como o petista Sinésio Campos (PT), veem precipitação e aconselham a continuidade das reuniões virtuais.

O deputado-presidente da Casa, Josué Neto (PRTB), acena com um retorno gradual ao Plenário Ruy Araujo, com apenas uma sessão presencial na semana.

Cartão Virtual

Os supermercados Nova Era e Barato e Pronto já estão aceitando a realização de compras pagas via cartão virtual de auxílio emergencial do Governo Federal.

A operação deve ser feita com a ajuda do aplicativo “Caixa Tem”. O consumidor baixa o aplicativo e tecla na opção “Cartão de Débito Virtual”. A seguir, escolhe o item “Usar meu cartão virtual agora” e digita a senha do aplicativo. Aparecerá imagem exibindo dados do cartão, nome, número, validade e código de segurança. E, então, o consumidor apresenta um documento de identidade e completa a operação de pagamento.

Protegidos

Segundo estudo feito pelo Instituto Pasteur, na França, pessoas infectadas pelo novo coronavírus e que desenvolveram levemente a Covid-19 ficaram imunizadas contra a doença.

“Uma grande maioria desses pacientes desenvolve anticorpos que podem imunizá-los por pelo menos várias semanas”, aponta o estudo realizado por 160 profissionais da saúde de Estrasburgo, no leste francês.

NOTA

Nesta quarta-feira (27), no dia em que a Polícia Federal deflagrou operação contra fake news, cumprindo de 29 mandados de busca e apreensão contra aliados e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, o líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM) publicou nota nas redes sociais defendendo a ação policial.

Para Braga, não dá para ter meias palavras. “Disseminar noticias falsas, manipulando fatos, espalhando ódio e injúrias é crime. “É crime”, diz Braga.