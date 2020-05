'A pandemia avança e prudência é tudo’, alerta Serafim Correa

Serafim sugeriu ao governador Wilson Lima a formação de uma força-tarefa | Foto: divulgação

Apesar da torcida para que tudo dê certo com relação ao cronograma do Governo do Estado para a reabertura do comércio a partir de segunda-feira (1), em Manaus, o deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) alerta sobre riscos que a medida corre, comungando com o prefeito Arthur Neto (PSDB), que considera cedo para o rompimento do isolamento social na capital ainda que de forma gradual.

“Torço para que a reabertura tenha sucesso, não sou pessimista, mas vejo que a pandemia caminha celeremente e em breve muita gente vai chegar do interior em busca de leitos de UTI em Manaus, prudência é tudo”, advertiu o líder socialista em discurso na sessão virtual de ontem da Assembleia Legislativa. “Se houver um repiquete na capital, será complicado”, expressou.

Serafim sugeriu ao governador Wilson Lima a formação de uma força-tarefa semelhante à criada em Salvador (Bahia), composta por diversos órgãos, para fiscalizar o cumprimento do cronograma de reabertura gradual do governo.

Força-Tarefa

A força-tarefa de Salvador, sugerida por Serafim Corrêa, foi criada pela Prefeitura local em 17 de março, com a participação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo de Salvador (Sedur) e pela Vigilância Sanitária de Salvador (Visa), com o apoio de outros órgãos como a Guarda Civil Municipal (GCM).

A força acompanha a execução de um decreto municipal com uma série de medidas de combate ao novo coronavírus.



O órgão tem o poder de interditar imediatamente qualquer estabelecimento que não cumprir o decreto e os reincidentes perdem o alvará de funcionamento.

CPI judicializada



A despeito de já ter dado início a alguns procedimentos investigatórios, a CPI da Saúde, da Assembleia Legislativa, pode morrer no nascedouro.

A vice-presidente do Poder, deputada Alessandra Campêlo (MDB), protocolou petição ao desembargador João Mauro Bessa, do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), denunciando a composição ilegal da Comissão Parlamentar de Inquérito.



“Sou a favor da CPI, mas contra os critérios com que tentaram embasar ilegalmente a sua constituição”, destaca a deputada.



Ação do PP



A exemplo de Alessandra Campêlo, os três deputados (Belarmino Lins, Mayara Pinheiro e Álvaro Campelo) que compõem a bancada do Partido Progressista (PP) na Assembleia Legislativa também ingressaram ontem com ação no TJAM contestando os critérios que nortearam a formação da CPI da Saúde.

Mayara é o nome dos progressistas para a CPI, de acordo com o princípio da proporcionalidade entre os blocos partidários da Aleam.



“Prêmio de consolação”



“Não aceito prêmio de consolação, exijo respeito”, reagiu o deputado estadual Felipe Souza (Patriota) ao se dizer surpreso com a divulgação do seu nome para a suplência da CPI da Saúde.

Conforme ele, o presidente da Aleam, deputado Josué Neto (PRTB), realizou o ato na tarde de quarta-feira (27), sem consultar Felipe que, embora defenda a CPI, discorda dos métodos utilizados por Josué para constituí-la.

Marcos Apolo articula



Empresário e cenógrafo, o secretário estadual de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, está ativo nos bastidores de uma articulação nacional visando à aprovação, no Senado, do Projeto de Lei 1075 /2020 (Lei de Emergência Cultural), também conhecido como “Lei Aldir Blanc”.

A articulação segue o mesmo ritmo das movimentações do secretário para ajudar na aprovação da lei no âmbito da Câmara Federal na terça-feira (26). A missão de Apolo é convencer os senadores da bancada do Amazonas a apoiarem o projeto que destina R$ 3,6 bilhões aos municípios, estados e ao Distrito Federal.



Os recursos deverão ser aplicados em rendas emergenciais aos trabalhadores do setor cultural, manutenção de equipamentos e chamadas públicas.

De sol a sol



Em plena pandemia, Marcos Apolo se esforça em ações para manter dinâmica a cadeia produtiva da cultura e da economia criativa do Amazonas, diante dos desafios provocados pela escalada do novo coronavírus no Estado.

Em nível nacional, o secretário ajudou na elaboração da carta aberta escrita pelo Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura visando à criação da Lei Nacional de Emergência Cultural. Apolo se destacou, ainda, em webconferências voltadas à produção do texto final da lei.



A participação do secretário também se fez notar junto ao novo diretor-executivo da Fundação Nacional das Artes (Funarte), Luciano Barbosa Querido, conseguindo incluir as manifestações culturais do Amazonas nos novos eventos da entidade previstos para este ano.



Em Parintins



O governador Wilson Lima vai a Parintins amanhã. Será a segunda visita do chefe do Executivo Estadual ao interior em pleno período da pandemia.

Ao lado do prefeito Bi Garcia, ele vai realizar a entrega da Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).



Del Giglio



Em entrevista a uma rádio de Manaus, na manhã de ontem, o titular da Sefaz, Alex Del Giglio, confirmou declarações de Wilson Lima assegurando que o Governo do Estado honrará todos os seus compromissos com os servidores públicos até o final do ano.

A queda de receita proveniente da queda de ICMS, em função da pandemia da Covid-19, não vai atrapalhar o cronograma de pagamentos do governo quanto aos servidores, afirmou Del Giglio.



Quarentena continua



Ao contrário dos evangélicos, os católicos do Estado do Amazonas continuarão cumprindo o regime de quarentena, no próximo mês de junho, para ajudar a baixar o nível de incidência da Covid-19.

O arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner, desde o dia 23 de maio sustenta que missas e demais celebrações religiosas presenciais estão suspensas em Manaus por mais um período de 30 dias.



No dia 6 de maio, o Conselho Presbiterial aprovou a prorrogação da quarentena católica para ajudar na luta anti-covid-19. Entretanto, as missas on-line seguem a todo vapor, com grande receptividade dos féis.

Aleam híbrida



A partir da próxima semana, as sessões plenárias da Assembleia Legislativa serão híbridas. Na terça-feira (2), a reunião será presencial no Plenário Ruy Araújo, no prédio do Poder, na Avenida Mário Ypiranga Monteiro. Na quarta e na quinta, as reuniões serão virtuais.

Segundo o deputado Josué Neto (PRTB), as sessões presenciais seguirão rigidamente os protocolos do Ministério da Saúde com relação as medidas preventivas sobre o coronavírus.



Os deputados com idade acima de 60 anos poderão permanecer em seus lares, participando de forma on-line das reuniões presenciais. Os servidores considerados do grupo de risco, a partir dos 60, poderão operar de acordo com o sistema “home office”.



Casos aumentam

No Alto Solimões, o número de casos de covid-19 oscila bastante, de acordo com os dados divulgados pelo Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira (GGIFRON).

Em Atalaia do Norte, o boletim epidemiológico apontou a confirmação de 8 casos dentre 9 pessoas suspeitas, 25 casos foram descartados e 27 pessoas se encontram sob monitoramento domiciliar sem sintomas. O boletim registra duas curas.

A região está chamando cada vez mais a atenção dos órgãos sanitários por causa dos preocupantes casos de contágio entre as populações indígenas.