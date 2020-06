Sinésio apela ao bom senso: ‘Cadê a democracia, companheiro?’

Na próxima semana, a Comissão Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores decidirá o terceiro turno do duelo entre o deputado estadual Sinésio Campos e o deputado federal José Ricardo.

Nas prévias da última quinta-feira (28), Sinésio venceu, mas o coletivo de Zé Ricardo recorreu à Comissão Executiva Nacional questionando o resultado, que foi acachapante. Os partidários do presidente estadual da sigla confessam indignação com o comportamento dos derrotados e lamentam que as normas estatutárias estejam sendo rasgadas.

“Em outros tempos, perdi prévias para o Zé Ricardo e fui à luta, fiz campanha para ele, e agora eu ganhei com legitimidade, honrando os nossos estatutos, e, então, eu pergunto cadê a democracia, companheiro ?”, declarou Sinésio à coluna, dizendo não acreditar em reviravolta. “Seria decepcionante demais”, completou.

“Menino dos olhos”

À coluna, um militante “sinesista” se disse tenso com a interferência da cúpula nacional petista na disputa entre Sinésio e Zé Ricardo.

“O Zé é o menino dos olhos da presidente nacional, a deputada federal Gleisi Hoffmann, e isso é ruim”, comentou o militante.

CPI sem conchavo

Segundo o deputado estadual Belarmino Lins, o Partido Progressista (PP) não pretendeu paralisar a CPI da Saúde ao ingressar na Justiça questionando os critérios que determinaram a composição da Comissão.

“Não ingressamos na Justiça para paralisar a CPI, mas para defender um direito líquido e certo dos progressistas de terem lugar na CPI com uma bancada de três deputados, diferente do arranjo que foi praticado permitindo a composição de uma CPI na contramão do que reza o Regimento Interno da Assembleia Legislativa, na base do conchavo”.

Respeito ao Regimento

Conforme Belarmino, o PP quer fazer com que a CPI seja composta por representantes dos blocos partidários, como reza o Regimento da Aleam.

“Uma Comissão Parlamentar de Inquérito deve ser isenta, jamais carta marcada situacionista e tampouco carta marcada oposicionista raivosa. O PP defende uma Comissão composta dentro do que preceitua o RI da Aleam, sem conchavos na calada da noite”.

“Brasil Conta Comigo”

Sobre vídeos que circulam nas redes sociais com profissionais de saúde do programa “Brasil Conta Comigo” acusando cooperativas médicas de terem armado um esquema de boicote para eles não atuarem nas unidades de saúde de Manaus, a Susam esclareceu em nota que o caso não tem nada a ver com os médicos disponibilizados pelo Ministério da Saúde para atuarem na rede estadual contra a Covid-19.

A Secretaria explica que 111 profissionais do “Brasil Conta Comigo” trabalham normalmente nas ações de combate à pandemia na capital do Estado, com 53 deles prestando serviço no Hospital 28 de Agosto e na Maternidade Ana Braga.

Coorpernure

Nos vídeos, um médico faz acusações à Coopernure (Sociedade de Trabalho dos Enfermeiros de Urgência e Enfermagem do Amazonas).

“Nós estamos sendo muito humilhados aqui em Manaus e esperamos que nossos vídeos cheguem às autoridades para providências”, diz um médico.

Os médicos estão hospedados em um hotel localizado no Distrito Industrial, com diárias da ordem de R$ 198,00.

A peso de ouro

Contratado a peso de ouro, sem licitação, pelo presidente da Aleam, deputado Josué Neto (PRTB), para tratar do processo de impeachment contra governador e vice do Estado, o advogado André Ramos Tavares é o mesmo que tentou salvar a ex-presidente Dilma Rousseff do impeachment em 2016.

O processo está parado na Aleam.

Reina a expectativa sobre a nova jurisprudência que ele terá que produzir agora já que o rito jurídico sobre casos de impeachment é o mesmo para presidente da República e governadores.

Segundo o Diário Oficial Eletrônico da Aleam de quinta-feira (28), o jurista vai faturar R$ 65 mil mensais para ajudar Josué durante 90 dias.

Na alça de mira

Vice-presidente da Aleam e em pé de guerra com Josué Neto, a deputada Alessandra Campêlo (MDB) promete ingressar com uma Ação Popular contra a contratação do escritório de advocacia de André Ramos Tavares.

A dispensa de processo licitatório para a consumação do negócio indignou a líder emedebista, para quem o deputado-presidente agiu sozinho, sem consultar os demais membros da Mesa Diretora.

Fundo Amazônia

A retirada do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, do comando do Comitê Orientador do Fundo Amazônia, agradou os embaixadores da Alemanha e da Noruega.

A ação do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, pode trazer de volta as contribuições dos dois países considerados os maiores doadores do Fundo

Salles era antipatizado pelos líderes noruegueses e alemães por suas posições contrárias à defesa do meio ambiente.

Lojas fechando

Segundo informações de economistas, várias lojas não deverão mais abrir suas portas no Centro Histórico de Manaus mesmo com o plano de reabertura do comércio pelo Governo do Estado na capital.

Em difícil situação financeira, elas não têm mais como prosseguir suas atividades. Já dispensaram os funcionários e não deverão mais abrir.

Contra a violência

A vereadora Mirtes Salles (Republicanos), presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara Municipal de Manaus, lançou a campanha “Basta de violência contra a Mulher! Não deixe que sua máscara esconda a violência nessa pandemia”.

O objetivo é massificar a divulgação dos números de contato da rede de proteção à mulher por meio de peças publicitárias como vídeo e cards que circulam nas mídias sociais.

“Vaquinha virtual”

O jornalista Marcell Mota está usando as redes sociais para levar em frente sua “vaquinha virtual” ou “crowdfunding” eleitoral, com que pretende captar recursos logísticos para a sua campanha rumo à Câmara Municipal de Manaus.

A iniciativa tem fulcro na Lei nº 13.488/2017, que permite a criação de mecanismos de arrecadação após o fim do financiamento de campanha por pessoas jurídicas.

Pela lei, o dinheiro arrecadado só pode ser efetivamente acessado e utilizado durante a campanha eleitoral e mediante o cumprimento de algumas regras.

Desinfecção

Na tentativa de controlar a propagação da Covid-19, a Prefeitura de Tabatinga intensifica a desinfecção e higienização de agências bancárias, casas lotéricas, supermercados, vias públicas e sedes de instituições, dentre ambientes que causam aglomerações.

Vários desses ambientes prestam serviços essenciais à população onde as aglomerações são constantes.

