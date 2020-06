Wilson pede não descarta restrições se casos de covid voltarem

De acordo com o governador Wilson Lima, a reabertura gradual dos estabelecimentos comerciais e de outros segmentos na cidade de Manaus deve ser garantida pelo cumprimento rígido das medidas de prevenção ao novo coronavírus, envolvendo o uso de máscaras e a obediência ao distanciamento social. “É preciso que as pessoas tenham consciência e cumpram as normas para evitarmos uma segunda onda de Covid-19”, disse o governador, em entrevista, na manhã de ontem, a uma emissora de rádio-TV.

Policiais militares e agentes do Detran e do Procon acompanham nas ruas o respeito às normas. Mas, conforme Wilson, se houver um refluxo dos casos da doença viral, ele não vacilará em decretar novas medidas restritivas.

De acordo com o chefe do Executivo Estadual, a reabertura das atividades nas repartições públicas ficará a cargo de cada secretário, que deverá trabalhar com o mínimo possível de servidores, relevando o uso dos recursos on-line. Quanto ao transporte fluvial, Wilson diz que nada muda, continuando suspenso.

Economia

Wilson Lima afirma que o processo de reorganização da economia do Estado exigirá um grande engajamento dos prefeitos interioranos para a execução de medidas que possibilitem o sucesso de um programa de austeridade visando a reequilibrar a receita estadual.

“Tivemos uma queda de 4% na arrecadação em abril e em maio ela foi de 25% e o repasse que o Governo Federal concedeu agora aos estados não resolverá todos os nossos problemas, vamos precisar conviver com a nova realidade”, comentou o governador.

Ensino médio

O governador diz estar analisando a reabertura das escolas com o devido cuidado para evitar precipitação.

“Em primeiro lugar, temos que avaliar este primeiro momento de flexibilização, mas digo que, quando houver a reabertura na educação isso acontecerá, inicialmente, através dos alunos do ensino médio”.

Radicalização

Na visão de especialistas, as manifestações que agitaram o país no último domingo e que devem prosseguir em várias capitais durante esta semana podem se transformar em eventos imprevisíveis sob a influência dos protestos realizados em 75 cidades dos Estados Unidos por conta da morte de um homem negro, George Floyd, por um policial branco na cidade de Minneapolis.

A influência, dizem os especialistas, pode acirrar o processo no Brasil, caso o Congresso Nacional não saiba conter o cisma entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Agitação no Twitter

O Twitter é a ferramenta mais usada pelos organizadores das manifestações desta terça-feira (2) em favor da democracia.

A mobilização para o ato público de hoje em Manaus é realizada, principalmente, pelo perfil @Manaus_pop.

Os organizadores recomendam o uso de máscaras e luvas de proteção para que o ato “Amazonas pela Democracia” ocorra em segurança e de modo pacífico.

Partidos criticados

Entre os membros das torcidas organizadas que protestaram em favor dos valores democráticos e do estado de direito no domingo (31), em São Paulo, sobraram duras críticas ao imobilismo dos partidos políticos.

Os partidos, de acordo com os líderes do movimento, cada vez mais se apartam da sociedade, cuidando mais dos seus próprios interesses no jogo de poder.

“Deixem o cara”

Em entrevista ao jornal Valor Econômico, o vice-presidente da República e comandante do Conselho da Amazônia, general Hamilton Mourão, classificou de “retórica inflamada” a atual crise entre os Poderes, descartou o perigo de golpe de estado e pediu bom senso aos opositores do presidente Jair Bolsonaro: “Deixem o cara governar”.

Mourão arrematou: “Enquanto as atribuições dos Poderes estiverem sendo respeitadas, as decisões das autoridades acatadas e a disciplina das Forças Armadas mantida, como vem acontecendo, não há qualquer ameaça ao Estado de Direito Democrático no Brasil. É preciso respeitar a liberdade de expressão, opinião e pensamento no país e, muito particularmente, não usar a defesa da Democracia para suprimir direitos e causar instabilidade”.

“Todos pela Saúde”

O senador Eduardo Braga (MDB/AM), providenciou, junto ao Ministério da Saúde, 200 cilindros grandes de oxigênio para as unidades públicas de saúde de São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga melhor assistirem a população, especialmente os infectados pela Covid-19. Além disso, está garantido o reabastecimento desses equipamentos por três meses.

Os cilindros foram doados pelo projeto “Todos pela Saúde”, uma iniciativa do Itaú Unibanco para apoiar o combate ao coronavírus no Brasil, e serão transportados até os municípios pela Força Aérea Brasileira (FAB).

Prioridade máxima

Desde o início da crise da Covid-19 no país, Eduardo Braga viabilizou mais de R$ 31 milhões exclusivamente para a capital e o interior do Amazonas enfrentarem o avanço da doença. “A prioridade, do momento, é salvar vidas. Estamos totalmente empenhados nessa missão”, disse o parlamentar.

Esse valor encaminhado aos serviços de saúde chegou aos municípios por meio de dois repasses. O primeiro, de R$ 13,2 milhões, beneficiou 49 municípios. Na primeira quinzena de maio, foram mais R$ 18, 1 milhões, divididos entre Manaus e 45 cidades amazonenses. “E mais vem por aí”, avisou o senador.

Aleam desiste

Sem consenso entre os deputados, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa desistiu da sessão plenária presencial que deveria acontecer nesta terça-feira (2). As sessões continuarão virtuais até 30 de junho.

Em todo o país, nenhuma Assembleia Legislativa quebrou a regra do respeito ao isolamento social, prosseguindo as sessões virtuais.

Lula vê elitismo

Para o ex-presidente Lula, os manifestos suprapartidários pela defesa da democracia são elitistas e estão longe de reeditar o histórico movimento das Diretas Já que incendiou o País nos anos 80 na luta pela redemocratização.

Por isso, ele recomendou ao PT rejeitar os manifestos que, como afirmou, tratam apenas superficialmente dos direitos da classe trabalhadora.

“Costurando a esperança”

Atendendo a pedido da deputada Joana Darc (PL), o Governo do Estado realizou ontem a distribuição gratuita de 10 mil máscaras de tecido em terminais de Manaus.

A atividade marcou o início da reabertura gradual do comércio de atividades não essenciais no estado do Amazonas.

As máscaras foram distribuídas no horário de maior circulação de pessoas, das 6h às 8h. Ao todo, 50 servidores da Sejusc fizeram as entregas.

Suframa muda

Com o apoio do Centrão, novo braço de apoio do presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional, o general Algacir Polsin, comandante da 4ª Região Militar, substituirá o coronel Alfredo Menezes no comando da Suframa.

Conforme o site O Antagonista, a mudança contempla acertos políticos visando o fortalecimento da base bolsonarista no Congresso.

Secretaria da Amazônia

Considerado um dos militares mais queridos do círculo de amigos de farda de Bolsonaro, o coronel Menezes deverá assumir a Secretaria Nacional da Amazônia, criada em 2019.

A saída de Menezes da Suframa é um duro golpe para as pretensões do presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto (PRTB), que tinha como certo o apoio de Menezes à sua pré-candidatura à Prefeitura de Manaus.

O apoio deve continuar, mas sem o peso da autarquia.