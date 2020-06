Arthur Neto apresenta queixa-crime no STF contra Bolsonaro por ofensa

Manaus- O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), apresentou queixa-crime no STF (Supremo Tribunal Federal) contra o presidente Jair Bolsonaro. “Não posso deixar que este senhor (Jair Bolsonaro), que não tem a mínima noção de governar um país, me ofenda de forma gratuita e sem motivo, como ele costuma fazer com outras pessoas”, justificou o prefeito.

No documento, Virgílio Neto acusa o presidente de injúria e difamação. Conforme o prefeito, a denúncia ao Supremo foi motivada pelas declarações “ofensivas feitas por Jair Bolsonaro durante a reunião ministerial no Palácio do Planalto, realizada no dia 22 de abril e que teve o vídeo divulgado pelo próprio STF no dia 22 de maio, sendo objeto de várias investigações.

“Assim que tive acesso a essa conversa, que passa longe de ser uma reunião ministerial, decidi denunciar ao Supremo. Espero que o documento seja analisado de maneira séria e que o presidente responda judicialmente pelos seus atos”, disse Arthur, informando que a queixa-crime foi apresentada na segunda-feira ( 1°).

O prefeito diz que no vídeo Bolsonaro se dirige a prefeitos e governadores com palavras de baixo calão, dentre eles o próprio Arthur.

*Com informações da assessoria