Susam recebe CPI da Saúde e entrega contratos para análise

MANAUS (AM) - A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) recebeu nesta quarta-feira (3) membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas. Os deputados estaduais foram recebidos pela secretária de Estado de Saúde, Simone Papaiz, o secretário Executivo da pasta, Marcellus Campêlo e equipe técnica.

De acordo com a assessoria, a Susam disponibilizou os processos de contratação relacionados à pandemia de Covid-19, solicitados por ofício e foram sanadas as dúvidas apresentadas pelos deputados Péricles, Wilker Barreto e Francisco Gomes.

Questões que não foram possíveis serem respondidas na hora serão disponibilizadas no prazo solicitado pela CPI, no ofício protocolado à secretaria, segundo a assessoria.

A secretária Simone Papaiz disse aos deputados que a secretaria está aberta para caso queiram mais algum documento, explicação ou complementação. “A casa está aberta, entendemos isso como um apoio, já que é uma gestão transparente. Entendemos ainda que eles saíram de uma forma contente com o que foi visto, com os esclarecimentos, as dúvidas foram sanadas, dentro do que nós pudemos responder”, frisou.

O deputado Péricles reconheceu que os problemas do sistema de saúde vêm de muitos anos e ressaltou que um dos objetivos da CPI é contribuir com a melhoria da saúde.Para o deputado Dr. Gomes, a resposta da Susam foi satisfatória em relação àquilo que os deputados esperavam.



MPF investiga fraude

O Ministério Público do Amazonas investiga uma suposta fraude em um contrato da Secretaria de Saúde que teria pago 23 vezes a mais pela administração de hospitais em Manaus. O governo de Wilson Lima assinou um contrato de R$ 172 milhões com o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, para administrar dois hospitais em Manaus, em março do ano passado. São eles: a unidade de pronto atendimento "Campos Sales" e o hospital "Delphina Aziz".

Outro lado:



A Secretaria de Saúde do Amazonas informou que a ampliação do contrato de gestão com o instituto aconteceu devido ao plano de contingência da covid-19 e, por isso, aumentou de 132 para 350 os leitos do Hospital Delphina Aziz. A secretaria disse ainda que o contrato total, somando as quatro fases, sofreu variação de 18% e negou que só a primeira fase custou 23 vezes a mais.

O governo do estado do Amazonas afirmou que todos os processos de compra e contratação de serviços são avaliados por uma comissão de forma transparente, seguindo a lei.O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano não se pronunciou.

