Grupos usam outdoors contra e a favor de Bolsonaro em Manaus

Manaus – Grupos políticos de esquerda e direita tem utilizado painéis externos, conhecidos como outdoors, para divulgar mensagens contra e a favor do presidente Jair Bolsonaro (Sem partido). Um dos pontos mais “disputado” entre os militantes partidários, está instalado na avenida Maneca Marques, bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus.

Na semana passada, o grupo intitulado como “Policiais pela Democracia”, liderado pelo delegado da Policia Civil, João Victor Tayah foi responsável pela instalação da peça publicitária que contém a mensagem “Fique em casa, fora só Bolsonaro”. A ilustração do outdoor, uniu o rosto de Bolsonaro com uma forma correspondente à estrutura do novo coronavírus.

Tayah diz que um dos objetivos dos outdoors é promover a conscientização da população sobre ataques à Zona Franca de Manaus (ZFM), além de manifestar insatisfações da classe policial contra o presidente. Segundo ele, o grupo “Manaus pela democracia”, lançará ainda mais dois painéis semelhantes, entre esta ou a próxima outra semana.

"Temos o objetivo de promover a conscientização das pessoas, sobre os retrocessos sociais impostos pelo governo federal, especialmente à Zona Franca de Manaus. Além de demonstrar que Bolsonaro não é unânime nas forças policiais, sejam civis ou militares”, explica.

Outdoor localizado na Av. André Araujo, Zona Leste de Manaus. | Foto: Reprodução

Pró-Bolsonaro

Por meio das redes sociais, a líder do grupo “Direita da Floresta”, Monique Benetton afirma que a organização tem apoiado o presidente e o ministro da educação, Abraham Weintraub, que atualmente responde processo sobre Fake News no Supremo Tribunal Federal (STF).

"Estamos aqui em Manaus apoiando o ministro, que propôs a limpeza no STF, que nós também apoiamos e entendemos que é necessária para o país desenvolver. Ele também tem o poder nas mãos de mudar as próximas gerações de crianças e adolescentes”, explica Monique.

O outdoor, possui fotos do presidente e do ministro, nas cores da bandeira nacional e tem a seguinte mensagem: “Vamos mudar esse país. A escola ensina, a família educa”.