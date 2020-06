Pré-candidatos à Prefeitura de Iranduba do PL e PV são oficializados

Os candidatos foram oficializados nesta semana | Foto: Divulgação

Manaus - Pré-candidatos à prefeitura de Iranduba, os advogados, Almir Prestes (PL) e Thiago Allende (PV) oficializaram a largada pela disputa ao cargo de Prefeito do município de Iranduba. O projeto “Conversando com Iranduba” tem como objetivo abrir a discussão das propostas de gestão junto à população.

Com o slogan, “Coragem para Inovar”, a dupla destacou a parceria do PL e PV para a disputa ao pleito e ressaltou a importância da união dos 40 pré-candidatos à vereadores que fazem parte das siglas partidárias unidas para a construção do projeto de um novo Iranduba.

De acordo com o Almir Prestes (PL) pré-candidato ao cargo de prefeito do município, o maior problema de Iranduba é a falta de gestão capacitada e da experiência prática e com conhecimento de causa nos mais diversos setores da administração pública da cidade.

“Queremos ouvir a população e criar projetos voltados para a economia local fazendo com que o dinheiro fique no nosso município e beneficie do grande ao pequeno comerciante”, aponta o candidato.

O maior problema de Iranduba é a falta de gestão capacitada, disse um dos candidatos | Foto: Divulgação

Prestes afirma que projetos na infraestrutura e uma reforma urgente na Lei Tributária do município com objetivo de criar incentivos fiscais, atraindo investidores e, consequentemente, gerando emprego e renda para a população local, também estão nas propostas do seu plano de governo.

Além disso, a Implantação de uma Maternidade e a Contratação de médicos especialistas para que o irandubense não precise ir até a capital procurar atendimento especializado e o reajuste e valorização salarial dos profissionais da saúde foram citados por Almir como itens fundamentais e que serão trabalhados em sua administração.

“Todo nosso trabalho será construído com base em tudo que estaremos ouvindo do povo, pois sabemos que é possível sim fazer diferente, fazer algo novo e que atenda os anseios de todos com compromisso e seriedade”, salientou Almir Prestes.

O candidato a vice-prefeito, Thiago Allende salientou sobre a importância de investimentos e projetos em vários setores nos Distritos de Cacau Pirêra, Lago do Limão, Ariaú, Serra Baixa e demais localidades do Solimões e Rio Negro.

“O Cacau Pirêra e o Mutirão é o retrato do total descaso do poder público para com as comunidades, hoje os moradores dessas áreas não tem sequer o básico. Falta água potável, asfalto de qualidade, saneamento básico, iluminação e outras políticas públicas que possam fazer esse povo sorrir e trazer de volta a esperança no rosto pessoas”, afirmou Allende.

“É um povo rico em agricultura, pesca, extração legal de madeira e outros rendimentos sustentáveis, mas que os governantes deixam esquecidos a própria sorte e com abandono não tem como escoarem suas produções”, observa.

Com a oficialização da parceria do Partido Verde (PV) à composição da chapa majoritária, o plano de governo ganha um reforço com as ideias e propostas dos representantes da sigla. O documento está nas mãos do pré-candidato Almir Prestes e será integrado ao plano que está sendo produzido com base nas reais necessidades da população.

*Com informações da assessoria