Mamoud Amed lança pré-candidatura a prefeito de Itacoatiara

O ex-prefeito do município de Itacoatiara (a 170 quilômetros de Manaus) Mamoud Amed Filho (Avante) lançou a sua pré-candidatura para disputar, neste ano, novamente a cadeira da prefeitura da cidade. O anúncio, feito sem aglomerações, por meio das suas redes sociais, recebeu aprovação do diretório estadual do partido Avante no Amazonas, presidida pelo ex-governador David Almeida.

De acordo com David, a candidatura a prefeito de Mamoud Amed está dentro do projeto do partido de lançar o maior número de candidaturas majoritárias nas 62 cidades amazonenses nas eleições municipais deste ano, com perspectivas de vitória. “Mamoud é Avante e está dentro do projeto do partido de se fortalecer no Amazonas, não apenas com candidaturas, mas com vitórias nas eleições deste ano. Mamoud tem história e total competência para isso em Itacoatiara”, disse David Almeida.

Mamoud Amed, que cumpriu seu último mandato de prefeito de Itacoatiara de 2013 a 2016, diante da crise política que a cidade enfrenta, volta a disputar a gestão da cidade. Ao confirmar a sua pré-candidatura, ele falou que os adversários políticos na cidade andaram divulgando informação falsa de que ele não seria candidato a prefeito.

“Estou aqui porque a oposição se preocupa muito comigo e andou espalhando que eu não seria candidato. Mas não é verdade. Eles trabalham com essa ferramenta [fake news], e eu não sei fazer isso. Não desejo mal a ninguém. Eu quero paz. Então, está confirmado. Repito mais uma vez. Eu sou pré-candidato a prefeito de Itacoatiara”, disse Mamoud Amed.

Além das experiências como prefeito da cidade, Mamoud Amed também foi deputado estadual. Hoje, como empresário na cidade, o ex-prefeito é presidente municipal do Avante e está trabalhando com o partido, para, além da busca pela vitória como prefeito, fazer a maior bancada de vereadores do Avante e de aliados de outros partidos.

