Prefeito de Nova Olinda aponta ações da oposição em véspera de eleição

Adenilson Reis é o Prefeito de Nova Olinda do Norte | Foto: Divulgação

O prefeito de Nova Olinda do Norte, Adenilson Reis (MDB), informou na quinta-feira (02), que todos aos atos de nomeação dos servidores públicos efetivos, temporários e comissionados, da gestão dele, estão disponíveis no Portal da Transparência. Confira no endereço eletrônico .

De acordo com o prefeito, a ação judicial impetrada pelo advogado Gilson da Costa Paiva tem caráter “politiqueiro” do grupo de oposição. No dia 30 de junho, a juíza da Comarca do município, Lina Marie Cabral, determinou que a prefeitura divulgue no Portal da Transparência, a relação de todos os servidores públicos efetivos, temporários e comissionados.

"Os atos da nossa gestão estão todos publicados no Porto da Transparência há muito tempo e, também, disponíveis no Diário Oficial”, destacou o prefeito Adenilson Reis.

“A nossa administração sempre foi pautada pela transparência e tem o apoio popular. Isso incomoda a oposição, mas não vai nos tirar do prumo”, arrematou o prefeito.

Gilson da Costa Paiva é sobrinho do ex-vice-prefeito de Nova Olinda, Manoel Paiva, que faz parte do grupo político de oposição da atual administração. O advogado também é irmão da biomédica Gilce da Costa Paiva, que teve o laboratório lacrado, em Nova Olinda, pela Divisão de Vigilância Sanitária (Devisa) municipal atendendo determinação do órgão estadual, por funcionar de forma irregular sem licença do Departamento de Vigilância em Saúde estadual.

Segundo Adenilson, desde de quando aconteceu esse episódio, o grupo de oposição tenta de todas as formas desestabilizar a administração com falsas informações.

“Estamos em um ano político e sabe-se que muitas denúncias infundadas serão feitas com finalidade politiqueira. Mas estamos tranquilos porque o nosso trabalho é feito com muita transparência”, explicou o prefeito.

*Com informações da assessoria