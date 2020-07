Deputado diz que 'Manaus deve ser uma cidade turística para todos'

| Foto:

Manaus (AM) - O deputado estadual José Ricardo (PT-AM) enviou nota à imprensa na tarde desta teça-feira (28) e destacou a necessidade de melhorias para atrair turistas para Manaus.

De acordo com o deputado em reunião esta semana com empresários, trabalhadores e especialistas na área do turismo, para a construção de um Plano de Governo para Manaus (2021-2024), foi destacada a potencialidade de Manaus como cidade turística. "Mas também vários problemas de infraestrutura e de falta de atrativos para alavancar o turismo local e gerar mais empregos e oportunidades.

Cidade só é boa para o turista, se for boa para os moradores

O deputado destacou a fala de uma participante da reunião. "Ouvi de uma participante que ‘a cidade só é boa para o turista, se for boa para todos os moradores’. E concordo. Temos muitas deficiências de infraestrutura, que penalizam todos os dias a população, os turistas e os profissionais que vivem desse setor. Cito a desorganização nos portos, para quem viaja para o interior ou passeia de barcos e navios; transporte coletivo ruim; e pouca estrutura no Centro da cidade, considerada insegura e com pouca iluminação para quem lá transita à noite. Não temos serviços de apoio suficientes e os nomes Amazônia e Amazonas são muito pouco explorados".

Manaus de costas para o rio

Sobre o fato da cidade não aproveitar sua atração maior que é o rio Negro, ele disse que a capital está de costas para o rio. "Manaus é banhada pelo rio Negro, afluente do rio Amazonas, considerado o maior do mundo. No entanto, está de costas para essa orla exuberante. Há um grande descompasso entre as belezas naturais e a atração turística, quando lembramos que a capital é a 18º em movimento de passageiros do Brasil, atraindo apenas 14% dos voos nacionais e internacionais."

Turismo estratégico

" Precisamos de uma gestão municipal que veja o turismo como uma área estratégica e prioritária para o desenvolvimento de Manaus. Já fizemos três reuniões na área, ouvindo especialistas, empreendedores e trabalhadores, para produzirmos diagnósticos específicos e propostas para desenvolver a cidade, melhorar a área turística e a vida da população em todos os bairros da capital", finalizou.