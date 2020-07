Marketing Eleitoral: três erros que os candidatos cometem

Em ano eleitoral vemos uma verdadeira corrida por votos, manter ou adquirir um mandato é o objetivo principal dos candidatos. | Foto: Arquivo Em Tempo

Manaus- Em ano eleitoral vemos uma verdadeira corrida por votos, manter ou adquirir um mandato é o objetivo principal dos candidatos. Nesse período notamos alguns erros graves cometidos pelos candidatos na ânsia de convencer o eleitor.

A mensagem

A boa comunicação com seu eleitor é crucial para o sucesso de uma campanha. Para isso e necessário lembrar que o eleitor não quer discursos bonitos e vazios, ele busca candidatos que saibam falar a língua do povo e sobretudo com a verdade presente. A mensagem é o que o candidato tem de mais valioso pra levar ao público em cada oportunidade que tiver, seja nas redes sociais, reuniões, propaganda eleitoral ou debates.

O exemplo

Não importa ter o melhor discurso, com toda estrutura montada se o comportamento do candidato não condiz com sua mensagem.

Vou dar exemplo de Três temas comuns e que geram apoio da massa

Não dá pra se dizer apoiador do casamento e da familia se o candidato e solteiro e sem filhos, não da pra lutar pela causa lgbt se o candidato é notadamente um homofobico comportamental. Não dá pra Dizer que luta contra corrupção se já foi acusado, ou aparece sempre apoiando e sendo apoiado por figuras investigadas pela pratica de atividades ilícitas.

Em linhas gerais não se trata do que o canditado fala, mas do que ele faz.

A proposta

Ter e apresentar propostas coerentes inteligentes e principalmente possíveis de aplicar é a base do sucesso de um candidato em sua campanha. O eleitor que esta cada vez mais bem informado, e não quer um candidato “raso” sem o menor preparo ou entendimento da questões politicas e econômicas da região.

Gabriel Araújo, consultor em marketing estratégico, político e eleitoral. Contato (92) 98202-1401

