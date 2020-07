Rosa dos Anjos lança pré-candidatura para vereadora de Manaus

| Foto: Rosa dos Anjos

Manaus - A artista visual Rosa dos Anjos lança a pré-campanha para vereadora da cidade de Manaus filiada ao Partido Verde – PV. O evento ocorreu na manhã desta quarta-feira (29), no Centro de Convenções do Juma Ópera Hotel, localizado na área central da capital amazonense onde a pré-candidata recebeu a imprensa para apresentar sua trajetória, entrelaçada de grandes realizações, mas que é destacada principalmente pelas conquistas de benefícios para a coletividade e para a sociedade.

A vida e a obra de Rosa dos Anjos sempre estão diretamente ligadas a fatos que se relacionam com arte, cultura e meio ambiente, tendo como seus principais pilares, a sustentabilidade, a economia criativa e o conhecimento compartilhado.

“Os olhos do mundo estão voltados para a nossa cidade. Manaus tem a aptidão natural para receber pessoas de todas as partes, seja para morar ou para visitar. Manaus tem todos os pré-requisitos para ser uma cidade mais justa, com mais oportunidades para nossa gente e com menos desigualdade social. Acredito que temos muito a fazer, e eu estou disposta a continuar contribuindo com a sociedade, mas desta vez, dentro do parlamento municipal, desempenhando o importante papel de fiscalizar, mas principalmente de criar mecanismos que transforme o cotidiano de nossa cidade e melhore a vida das pessoas que aqui moram”, expõe a pré-candidata Rosa dos Anjos.

Quem é Rosa dos Anjos?

Artista conhecida nacional e internacionalmente, representou a cultura e a arte da Amazônia em diversos eventos internacionais na África do Sul, Suíça, Espanha, Itália, Portugal, França, Panamá e Cuba.

Em Manaus, suas obras estão em diversas partes da cidade, como por exemplo, a escultura da Onça – Pintada do CIGS e o banco em formato de folha no Parque do Mindú.

Sua tela intitulada “Voo da Paz”, foi entregue em mãos ao Papa Francisco, e hoje faz parte do acervo oficial do Vaticano.

Desde 2017, a artista visual realiza a construção da árvore de natal, ponto de intersecção da Avenida Max Teixeira com Torquato Tapajós, acesso ao Bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, que recebe sua assinatura, idealizada e construída com materiais recicláveis – garrafas Pet –, envolvendo associações e cooperativas de Coleta Seletiva, gerando renda, e alertando a sociedade e o Poder Público sobre o descarte correto de resíduos sólidos.

Foi reivindicação de Rosa dos Anjos junto à Prefeitura de Manaus, que os grafiteiros locais fossem reconhecidos e valorizados que fosse cedido espaços públicos para que eles pudessem expor sua arte.

Rosa dos Anjos, sempre fez seus trabalhos com contrapartidas sociais, utilizando mão de obra local, ensinando o ofício das artes na comunidade onde são realizados seus trabalhos, dando palestras sobre empreendedorismo e deixando um legado com uma mensagem de educação e respeito ao próximo e ao meio ambiente.

Foi Delegada de Cultura, representando os artistas do Estado do Amazonas junto ao Ministério da Cultura e também foi eleita e empossada em 2015, Conselheira Municipal de Cultura, fato que resultou na assinatura da Lei Municipal de Incentivo à Cultura em Manaus..

Idealizou e fez acontecer os projetos “Pintura ao vivo no Largo”, “Arte em Movimento” e “Manaus das Artes”, proporcionando aos novos talentos oportunidade de visibilidade e inclusão na economia da cultura.

Sua fotografia de crianças brincando na fonte de água em frente ao Parque do Mindú, serviu de alerta ao Poder Público, revelando e colocando em discussão a falta de espaços públicos de lazer na cidade de Manaus.

Leia mais:

Pandemia: Globo é processada por telespectadora por 'causar pânico'

TSE aperta o cerco para evitar fraudes envolvendo mulheres

Deputado Josué Neto se recupera de acidente com Jet Ski no Amazonas