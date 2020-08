Ricardo Nicolau anuncia pré-candidatura à prefeitura de Manaus

Assuntos como saúde, transporte coletivo, pré-vestibulares e alianças foram destacadas durante a coletiva | Foto: Marcelo Cadilhe

Manaus – O Deputado Estadual Ricardo Nicolau (PSD) anunciou na manhã desta sexta-feira (31) a pré-candidatura ao cargo de prefeito de Manaus, em entrevista coletiva. O candidato ressaltou um plano de soluções viáveis para a cidade em temas como saúde, educação, trânsito, mobilidade urbana e segurança pública.

O deputado destacou a sua larga experiência na área da saúde e política e reafirmou seu compromisso com a cidade de Manaus, uma cidade em que conhece e acompanha há anos e segundo ele, chegou o melhor momento para sua candidatura. “Chegou a hora e o momento de colocar minha experiência empresarial em gestão e junto com outros, apresentar uma solução e um momento diferente para a cidade de Manaus. Vamos mostrar que é possível sim, fazer gestão de qualidade. Temos que atender as pessoas com qualidade e dignidade”, pontuou Ricardo.

Em relação a saúde, uma das áreas críticas de gestão em todo o Amazonas, a proposta do pré-candidato é de atingir 100% da população que não possui plano de saúde. “Manaus tem muitos desafios que precisam ser vencidos. Os desafios pós pandemia serão grandes, mas possíveis de serem enfrentados”, pontuou.

Alianças

Ricardo Nicolau disse permanecer em diálogo aberto com os demais partidos que desejam aliança. Neste momento, não descarta nenhuma possibilidade e possíveis aliados para as eleições em novembro de 2020. “Não vamos fazer aliança com quem teve a oportunidade e não deu respostas, não faremos aliança com que não tem compromisso com Manaus”, disse de forma enfática.

O pré-candidato ainda não possui nome para o cargo de vice-prefeito de Manaus, mas afirmou que as alianças feitas obedecerão a regra de princípios defendidos pelo partido e pelo candidato durante a vida pessoal e pública no Estado. As convenções partidárias serão feitas a partir da primeira quinzena do mês de setembro. “Faremos uma campanha ‘pé no chão’”, disse após criticar campanhas voltadas para o lado do marketing e não para a realidade do município, com tantas necessidades que não são solucionadas".

Outros setores

Ricardo Nicolau falou sobre alianças | Foto: Divulgação

Ricardo disse ter projetos para a questão de trânsito e mobilidade, em que reavaliou o projeto “Faixa Azul”, além da área educacional. Ele disse que pretende fazer melhorias consideráveis no transporte coletivo e oferecer pré-vestibular gratuito para os os jovens da cidade. “Estudei as finanças, secretarias e áreas da saúde, investimentos em mobilidade urbana e em infraestrutura. Vamos buscar acima de tudo construir um programa que seja viável e possa trazer a sociedade manauara um futuro muito melhor”, finalizou.

Recentemente Ricardo Nicolau lançou na Assembleia Legislativa o projeto "Pra Frente Manaus", segundo ele, uma contribuição técnica para as eleições. Na ocasião do lançamento, em fevereiro deste ano, ele disse que Manaus não precisa de propostas mirabolantes. "Nossa preocupação é apresentar um projeto viável para a Manaus do futuro, pois a cidade precisa de respostas rápidas e consistentes"

Ele disse ainda que reunirá suas experiências pessoais nos setores público e privado na construção do planejamento. "Porque a iniciativa privada pode planejar e ter metas e o poder público não pode? Este projeto é para evitar que candidatos ganhem uma eleição sem planejar, sem discutir alternativas para a sociedade". destacou.

Histórico

O pré-candidato à prefeito de Manaus tem duas décadas de vida pública | Foto: Divulgação

Ricardo Nicolau possui duas décadas de serviços prestados ao público. Ele é um dos diretores do Hospital Samel e presidente do Partido Social Democrático (PSD) Manaus. Durante a pandemia, foi um dos coordenadores do Hospital de Campanha de Manaus.





O deputado já foi presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam-AM). Recentemente, Ricardo Nicolau recebeu a medalha do Mérito Cel. Jonas Paes Barreto, da Associação de Oficiais de Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas, em 2019 e a medalha do centenário da Academia Amazonense de Letras (AAL), também em 2019, por relevantes serviços prestados ao Estado.

