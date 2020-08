Jornalista Laura Lys é pré-candidata a vereadora de Manaus pelo PSC

É a primeira vez que Laura Lys irá disputar um cargo público | Foto: Divulgação

Manaus - A jornalista Laura Lys, de 38 anos, é pré-candidata a vereadora de Manaus pelo partido PSC. É a primeira vez que ela concorre a um cargo público.

Entre as propostas acredita na valorização da família, cuidado com as crianças, além de propostas para os jornalistas. Mas o diferencial é ouvir sugestões do povo para que sejam elaboradas propostas viáveis, que saiam do papel e sejam efetivas de fato.

Apesar de todo preconceito que vai enfrentar como jornalista e mulher resolveu encarar o desafio de se lançar e hoje é pré-candidata a vereadora.

“Não quero ser rotulada por ser jornalista e mulher, quero ser conhecida como sempre fui pelo meu trabalho, minhas ações falam por mim há anos. Sei que o povo está cansado, mas a mudança que queremos nasce das nossas atitudes a política depende de pessoas boas e preparadas”, disse Laura.



Laura Lys é casada, mãe, jornalista e radialista, com formação acadêmica e registro profissional de trabalho. Durante 15 anos, trabalhou como repórter do Grupo Rede Amazônica, emissora afiliada à Rede Globo de Televisão. Sempre pautada na ética e com muita responsabilidade contou histórias na área de cidade, voltada para as comunidades.

Com informações da assessoria*

