Lives vão virar showmícios nas eleições 2020?

| Foto: Divulgação

Em breve, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidirá sobre consulta do PSOL quanto a legitimidade da participação de candidatos em eventos virtuais não remunerados. A situação remonta a 2006, quando a Corte Eleitoral proibiu os chamados showmícios em que partidos e candidatos endinheirados abusavam do poder econômico e político explorando a presença de artistas famosos em badalados comícios que, pelos ricos atrativos que ofereciam, rendiam excelentes dividendos eleitorais aos envolvidos na abusiva caça a votos.

O PSOL entende que, de repente, as lives podem ser transformadas em verdadeiras “livemícios”, repetindo os showmícios do passado deletério das campanhas políticas nacionais. É certo que, em princípio, os artistas têm o direito de participar espontaneamente de lives e apoiar quem quiser. Contudo, há o perigo de a espontaneidade sumir e o mecanismo ser usado, na verdade, como um poderoso instrumento de captação ilegal de votos.

A vinculação artistas/políticos tem sido bastante evidente nas campanhas das últimas décadas no país, sobretudo envolvendo artistas de ponta da indústria cultural com detentores do poder estabelecido seja ele federal, estadual ou municipal. Então, como nos showmícios, as lives também sofrer desvios de finalidade e acabar maculando o processo democrático de corrida em busca de votos nas atuais eleições. Reina grande expectativa em torno do que o TSE decidirá sobre a polêmica questão nos próximos dias.

Bancada unida pela criação da Secção Judiciária Avançada do Amazonas

Nesta semana em que a Câmara dos Deputados pode aprovar a criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6) em Minas Gerais, remanejando importantes quadros da Justiça da Justiça Federal na região do Alto Solimões para preencher vagas na nova corte mineira, a bancada de parlamentares amazonenses se une na luta visando a criação da Secção Judiciária Avançada no Amazonas proposta pelo deputado federal Bosco Saraiva (SD).

A Secção, de acordo com Bosco, terá sede em Manaus e atenderá as demandas de todos os estados do Norte.

“Estamos bem focados e lutando para construir a aprovação da Seção Avançada do TRF para o Amazonas, pois isso nos facilitará a promoção da justiça federal no Norte do país. Há inúmeros obstáculos a serem ultrapassados, mas nossa bancada, unida, conseguirá esse avanço para a justiça do homem do Norte”, disse o deputado à coluna.

Manaus é destaque

Apesar da pandemia do novo coronavírus, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), continua acumulando vitórias.

De acordo com números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), vinculado ao Ministério da Economia, Manaus é a capital brasileira com maior número de empregados com carteira assinada: 2.547, fomentados pela indústria, comércio, construção civil e agropecuária.

Bloco na rua

Sob o comando do presidente do Diretório Municipal, Mário Barros, o PSDB realizou encontro com seus pré-candidatos às eleições deste ano no último sábado.

Na ocasião, o coordenador político do prefeito Arthur Virgílio Neto, Luiz Alberto Carijó, exaltou a dupla Alfredo Nascimento (PL)/Conceição Sampaio (PSDB), que já se agita de olho postos na disputa majoritária.

Taxas cartorárias

Conforme informações à coluna, não falta mais nada para o plenário da Assembleia Legislativa votar, na quarta-feira (26), o projeto de lei do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) que reduz as taxas cartorárias em 30% no Estado.

O projeto se encontra na Comissão de Assuntos Econômicos da Aleam (CAE) e há duas semanas, devido a pressão de lobistas a serviços dos cartórios, tem ficado fora da pauta de votações.

Auxílio emergencial

Um dos parlamentares amazonenses que votaram pela manutenção do Veto 17 do presidente Jair Bolsonaro, na semana passada, o deputado federal Átila Lins (Progressistas) destacou, em suas redes sociais, a prorrogação do auxílio emergencial a 80 milhões de trabalhadores informais até o mês de dezembro.

“Se o auxílio for mantido em 600 reais, não precisa projeto de lei e nem MP, basta um decreto do Governo Federal. O Congresso Nacional já autorizou, lá atrás, a prorrogação do benefício desde que seja no mesmo valor. Se não for 600 reais, o governo terá que editar uma MP para ser aprovada pelo Congresso”, salienta o parlamentar.

Bolsonaro descarta

Ontem, em vídeo, o presidente Jair Bolsonaro descartou a manutenção do auxílio emergencial em R$ 600.

“Esse valor pode não ser muito para quem o recebe, mas é muito para o Brasil, que gasta por mês R$ 50 bilhões. O momento é de abrir o comércio com responsabilidade, voltar à normalidade e resgatar os empregos”, comentou o presidente nas redes.

“Mesário Voluntário”

A campanha “Mesário Voluntário” do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pretende estimular as inscrições de eleitores para trabalharem como mesários nas eleições municipais deste ano. O público-alvo são pessoas fora do grupo de maior risco do novo coronavírus.

Qualquer eleitor maior de 18 anos e com situação regular na Justiça Eleitoral poder ser escolhido para ser mesário, exceto os candidatos e seus parentes, até o segundo grau; membros de diretórios de partidos políticos que exerçam função executiva; autoridades; agentes policiais; servidores exercendo funções de confiança do Executivo e funcionários do serviço eleitoral não podem ser mesários.

PTB muda

O secretário de Estado de Cidades e Territórios, Ricardo Francisco, será o novo presidente do PTB no Amazonas.

Ele substituirá o vice-governador Carlos Almeida, q ue vai se dedicar mais aos seus estudos sobre projetos estratégicos para o Estado, envolvendo a Zona Franca de Manaus.

Deodato vai depor ?

Cada vez mais a CPI da Saúde da Assembleia Legislativa se esforça para evitar que o ex-secretário de Saúde da gestão Amazonino Mendes em 2018, Francisco Deodato, seja convocado a depor na comissão por envolvimento com os escândalos da empresa Norte Serviços Médicos.

Segundo fontes, “forças ocultas” operam dentro da comissão para que o pré-candidato a vice de Amazonino nas atuais eleições seja obrigado a comparecer a CPI.

Pulando fora

Segundo o presidente estadual do PMN, empresário Orsine Oliveira, no próximo dia 15 de setembro o partido anunciará seu candidato próprio a Prefeitura de Manaus.

Antes um dos mais ardorosos defensores da pré-candidatura de Amazonino Mendes na corrida municipal, Orsine se rebelou desde que foi alijado da disputa para vice do Negão.

Eduardo é o vice

O Partido Novo apresentou oficialmente ontem a imprensa o pré-candidato a vice-prefeito de Manaus na chapa encabeçada pelo empresário Romero Reis.

O escolhido foi o contador Eduardo Costa, natural de Manaus, que teve que enfrentar um rígido processo seletivo no partido.

Convenções virtuais

“Como realizar uma convenção partidária com segurança jurídica no ambiente digital?" é o tema do curso gratuito que será realizado pelo Comitê de Combate à Corrupção e ao Caixa Dois Eleitoral/Amazonas, em parceria com o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE) e o Instituto Tecnologia e Equidade (IT&E), nesta quarta-feira (26), de forma totalmente virtual, com transmissão pelo Canal do YouTube do Conselho Regional de Administração – CRA/AM.

Com o formato de Webinar, o curso, que começará às 18h30 (hora Manaus), tem como objetivo discutir as eleições municipais e as significativas mudanças do processo eleitoral decorrentes da pandemia da Covid-19.

Este ano, em decorrência a pandemia do Covid 19, o Tribunal Superior Eleitoral autorizou que as convenções partidárias aconteçam de forma virtual.

A transmissão será ao vivo pelo Canal CRA-AM Play no You tube (www.youtube.com/craamplay)

Novos eleitores

Segundo o site do TSE, 147 milhões de novos eleitores irão às urnas este ano eleger prefeitos e vereadores pela primeira vez.

No Amazonas, eles são 180 mil, dos quais 74.484 com domicílio eleitoral em Manaus. No interior, Iranduba é o destaque com 6.983 novos eleitores, vindo a seguir Manacapuru com 5.711, Parintins com 5.539, Tefé, 5.207 e Itacoatiara com 4.927 novos cidadãos aptos a votar.

Leia mais:

Fidelis Baniwa lança sua pré-candidatura à prefeitura de Santa Isabel

Deputados aprovam criação de Delegacia de Combate à Corrupção no AM