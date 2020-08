Coronel Menezes apoia Bolsonaro em não participar das eleições

O pré-candidato à Prefeitura de Manaus pelo Patriota, coronel Menezes, apoia a decisão do presidente da República, Jair Bolsonaro | Foto: Divulgação

Manaus- O pré-candidato à Prefeitura de Manaus pelo Patriota, coronel Menezes, apoia a decisão do presidente da República, Jair Bolsonaro, de não participar das eleições municipais, no primeiro turno. Disse na manhã desta sexta-feira, 28.

"O presidente já havia feito essa declaração anteriormente. Concordo com ele. Há assuntos mais urgentes para serem tratados e um país para cuidar", comentou o coronel.

Menezes destacou ainda que já conta com o apoio do presidente. "O fato dele não participar, no primeiro turno, não significa que não estará apoiando, porque o único pré-candidato que tem o DNA do presidente Bolsonaro, em Manaus, sou eu", disparou, ao acrescentar que um dos assuntos tratados em reunião quando esteve em Brasília, há duas semanas, foi esse que o presidente Bolsonaro vai participar efetivamente da campanha apenas no segundo turno, enquanto que no primeiro turno caberá ao vice-presidente, general Hamilton Mourão, o papel de principal apoiador.

As eleições municipais deste ano estão marcadas para 15 de novembro, primeiro turno, e, 29 de novembro, segundo turno, em razão da pandemia da covid-19.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Horário de votação nas eleições municipais é ampliado devido pandemia

Bolsonaro não vai atuar nas eleições e frustra planos da direita no AM