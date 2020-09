Bradesco volta a ser denunciado na Aleam

Manaus - O deputado estadual Álvaro Campelo (Progressistas), recebeu mais uma vez denúncias de clientes do Bradesco de Itacoatiara (a 265 km de Manaus), que deixou, neste final de semana, os caixas-eletrônicos sem cédulas.

Durante o discurso na manhã desta terça-feira (1), o parlamentar pediu providências da tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), e exibiu um vídeo divulgado nas redes sociais, por meio de um dos clientes insatisfeitos com agência

Indignado com o péssimo serviço prestado pelo Bradesco aos itacoatiarenses, Álvaro Campelo relembrou que esteve no município para tratar da possível criação do PROCON municipal. "Propus em 2019, numa reunião com vereadores e o Prefeito a implantação do PROCON municipal, mas a resposta que recebi foi o silêncio. Na conversa com o gestor municipal, a única coisa que iriamos precisar era apenas de três funcionários para atender a população, e o restante da estrutura, o Governo do Amazonas iria ceder", afirma Campelo.

PROCON Manaus

Ainda em discurso, o deputado recordou que a capital, também, vive uma situação difícil com relação ao PROCON municipal, que neste ano foi extinto pela prefeitura.

O Procon Manaus foi uma indicação de autoria de Álvaro Campelo, ainda como vereador, no ano de 2013. Para o parlamentar, decisões como esta são um atentado contra os consumidores que desejam ter seus direitos assegurados.

*Com informações da assessoria