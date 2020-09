DC lança Chico Preto como candidato a prefeito de Manaus

Chico Preto destacou que a candidatura dele é regada a projetos e propósitos com os manauaras | Foto: Divulgação/DC

Manaus - O advogado e político Marco Antônio Souza Ribeiro da Costa, de 51 anos, mais conhecido como "Chico Preto", é a aposta da Democracia Cristã (DC) para concorrer ao cargo de prefeito de Manaus. O candidatura dele foi anunciada durante convenção partidária realizada na noite desta terça-feira (1°). O evento ocorreu no estacionamento de uma universidade particular no bairro Flores, na Zona Centro-Sul de Manaus.

O candidato a vice-prefeito é o tenente-coronel Augusto Cézar. Chico Preto já atuou como vereador de Manaus e deputado estadual do Amazonas.

"Já fui presidente da Câmara, secretário de Estado, tenho uma vida limpa e é isso que eu quero destacar. São 23 anos de vida pública, tomando decisões e não aceitando a política menor e corrupção. Sigo negando e combatendo. Tenho projetos e estou preparado para este momento, onde Manaus precisa de muitas decisões. Vamos aproximar a Prefeitura dos bairros e das comunidades. Temos que descentralizar, falo das subprefeituras. Precisamos mudar o papel da prefeitura em relação à segurança pública. Não dá mais para povo ser assaltado nos terminais ou constrangido em praças. É aí é que entra o papel do tenente-coronel que é um gestor em Segurança Pública, com 28 anos de carreira, que está pronto para me ajudar a trazer a Prefeitura para um outro patamar", declarou o candidato.

O candidato a vice-prefeito agradeceu o convite e diz que tem como missão fazer a população manauara se sentir mais segura.

"Quero agradecer a oportunidade e é mais um desafio na minha carreira. Não é diferente estar no executivo e promover a segurança pública. Esse foi o convite que aceitei com muita honra", disse.

Ao subir no palco, Chico Preto agradeceu a oportunidade de representar o partido nas eleições municipal e o apoio dos integrantes do partido.

"Ninguém ganha sozinho. A gente não precisa fazer a campanha da velha política. Essa é campanha dos projetos. Manaus é nosso propósito e escrever uma nova história nessa cidade é o que nos move. O primeiro gigante, nós estamos derrubando hoje. Até aqui enfrentamos a fofoca e a fake news. Aqueles que espalhavam mentiras, agora engulam porque Chico Preto é candidato a prefeito de Manaus. Os gigantes irão cair um a um. Podemos não ter fundos, tempo de televisão, mas temos pessoas incansáveis para percorrer essa cidade e levar uma mensagem de esperança. Tenho convicções e 23 anos de política. Meu maior patrimônio é dizer que a minha vida é limpa", discursou no palco da convenção, onde estava acompanhado de integrantes do partido e candidato a vereadores.

Confira o calendário de convenções partidárias em Manaus:

Democracia Cristã - 1º de setembro

Pros - 1º de setembro

Rede - 3 de setembro

PCdoB - 6 de setembro

Avante - 10 de setembro

Patriota - 12 de setembro

Novo - 12 de setembro

PSTU - 12 de setembro

PT - 13 de setembro

PTB - 15 de setembro

PMN - 16 de setembro

PSB - 16 de setembro

Podemos - A definir

PSD - A definir

PL - A definir

DEM - A definir

Republicanos - A definir

PRTB - A definir