PL garante acesso eletrônico de prontuário médico aos pacientes

O projeto de lei foi criado pela deputada estadual Joana Darc (PL)

Manaus - Com a finalidade de criar um canal de comunicação entre equipes médicas, pacientes e familiares, a deputada estadual Joana Darc (PL), criou o projeto de lei em que garante acesso ao prontuário médico por meios eletrônicos de pacientes na rede pública e privada de saúde do Amazonas, que foi aprovado nesta quarta-feira(02), por unanimidade na Assembleia Legislativa do Amazonas.

O projeto tem como objetivo contribuir para eficácia da relação médico-paciente, com agilidade e transparência nas informações. “Nós fizemos algumas indicações ao Governo para que pudesse implementar o prontuário eletrônico, e hoje isso já é realidade por meio do Programa Saúde Amazonas, anunciado esta semana. E nós queremos com o projeto de lei, facilite os cuidados com a saúde dos cidadãos, pois estes terão todos os seus dados e informações armazenados em um único sistema integrado", informou a deputada.

De acordo com Joana Darc o prontuário médico eletrônico faz parte do pacote de modernização da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e a garantir o acesso da população ao prontuário por meio eletrônico.

"Esse é um sistema que irá permitir a população ter acesso a todo seu histórico de saúde, o que facilita a vida dos médicos e também dos pacientes. Será a ferramenta da tecnologia em comunicação de saúde que o médico terá para lidar nas suas atividades diárias, seja no consultório, centro diagnóstico ou hospitais", complementou a parlamentar.





