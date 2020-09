Ricardo Nicolau (PSD) confirma coligação com PDT de Hissa Abrahão

Diante da possibilidade de Hissa ser vice de Nicolau, o candidato não deixou claro. “Ele tem todas qualidades para essa função como para qualquer outra”, responde Nicolau. | Foto: Lucas Silva

Manaus – O pré-candidato à Prefeitura de Manaus, Ricardo Nicolau, do Partido Social Democrático (PSD) lançou parceria com o Partido Democrático Trabalhista (PDT) em uma coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira, dia 4, no salão de eventos do Hotel Da Vinci.

Durante a coletiva, Nicolau e Hissa Abrahão (PDT) apresentaram algumas propostas, como plano de ação que pretendem executar, em parceria, caso Nicolau vença as eleições municipais. O candidato lançou as três metas principais de atuação. “Nosso plano de governo tem 55 diretrizes. A saúde é uma dívida antiga, o transporte público e a segurança pretendemos enfrentar de frente. Queremos trabalhar na infraestrutura da nossa cidade. Infelizmente, ainda falamos em asfalto. Precisamos investir na educação para transformar e preparar a nossa juventude”, declara.

"Estou dando um exemplo para os jovens, que estão na política, de que muitas vezes é melhor se unir para passar a ter chance de vencer", diz Hissa referindo-se à coligação ao PSD. | Foto: Lucas Silva

Nicolau não anunciou o pré-candidato a vice do partido, mas disse que pretende divulgar em breve. Sobre a parceria com o PDT, o candidato diz que os partidos unindo ideias, força e capacidade de trabalho. “Vamos fazer essa parceria coletivamente. Vamos anunciar o vice o mais breve possível, mas de uma maneira transparente e colocar uma pessoa que, não nos ajude a apenas ganhar a eleição. Porque, muitas vezes na política manauara, você faz acordos para ganhar eleição e depois acaba afastando a outra que te ajudou a ganhar por problemas pessoais ou pela pessoa estar se destacando. Na política, os velhos caciques não querem que os que trabalham se destaquem”, argumentou.



O filiado ao PDT, Hissa Abrahão disse que está na hora de trazer para a prefeitura pessoas na terra, que realmente amem Manaus. “Nos últimos 36 anos, tivemos três prefeitos, pois foram sempre candidatos reeleitos. Está na hora de mudar essa realidade com administração que deixe a casa organizada", declarou.

Leia mais:

Senadores criticam aumento de R$ 22 no salário mínimo

Hissa desiste, Alberto Neto insiste e Marcos Rotta estuda novo destino