Marcelo Amil é confirmado pelo PCdoB como candidato a prefeito

Manaus - O nome do advogado Marcelo Amil foi oficializado pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB) como candidato à Prefeitura de Manaus. O anúncio foi feito pelo presidente estadual da sigla, Eron Bezerra, durante a convenção partidária na manhã deste domingo (6). A companheira de chapa como candidata à vice- prefeita será a professora Dora Brasil. Na ocasião, foram confirmados os candidatos ao cargo de vereador.



“Chegou a hora de nós construirmos uma alternativa para a cidade de Manaus, principalmente agora que o Brasil vive uma mudança em seu ciclo político. Com 17 anos, eu aprendi que eu tinha que lutar. Fui office boy, vendedor de bala de mangarataia na rua e, desde aquela época, eu já sabia que tinha que lutar por uma sociedade melhor. Eu tinha que lutar para ter uma vida melhor e para proporcionar oportunidades para os outros. E foi lutando que eu conheci o PCdoB. Aos 17 anos, eu me filiei ao partido e comecei a militar. Então, eu vou estar fazendo uma campanha com os meus amigos e no partido que eu acredito".

A pré-candidatura de Marcelo Amil foi aprovada pela maioria dos militantes no início de setembro. Entre as propostas de campanha, Amil ressalta que pretender fazer uma gestão que valoriza as pessoas, dando a elas a oportunidade de emprego e renda. Marcelo diz que a capital amazonense tem condições de voltar a se desenvolver, gerando novas oportunidades no mercado de trabalho e retomando a economia, atingida pela pandemia do novo coronavírus.

Emocionado com essa grande missão, Marcelo Amil enalteceu a importância que o município tem em sua vida. “Eu nasci em Manaus, cresci aqui e foi a cidade que escolhi criar meus filhos. Quero poder empregar a força do meu trabalho para a melhoria das pessoas. Nunca neguei o amor que eu tenho por esta cidade e agora posso fazer mais do que já vinha fazendo sem ser candidato. Eu poderei atender as necessidades com o olhar de quem conhece a realidade, enfrenta os problemas e sabe que dá para fazer mais”.

O presidente estadual do PCdoB, Eron Bezerra, disse que o nome de Marcelo Amil foi uma excelente escolha, não apenas para o partido, mas para a cidade de Manaus.

"Marcelo Amil recebe agora a 'tocha' do socialismo, a 'tocha' do povo, representando as boas ideias do partido. Ele é um grande nome da política local e um representante daqueles que acreditam numa Manaus melhor".

O PCdoB lançou os nomes de 77 nomes para o cargo de vereador e 62 destes devem ser oficializados como candidatos até o dia 16 deste mês. A sigla optou por seguir sozinha nessas eleições.

Prevenção

Por causa da pandemia provocada pelo novo coronavírus, a convenção foi realizada num formato misto, com a presença de parte dos filiados na sede do partido, no Centro de Manaus, e a participação virtual de lideranças políticas e militantes. A convenção seguiu todos os protocolos orientados pelos órgãos de saúde. Uma equipe da Justiça Eleitoral esteve presente no evento e elogiou a organização.

Máscaras de proteção foram distribuídas, além da disponibilidade de álcool em gel para higienização das mãos. O local escolhido para o anúncio era aberto e as cadeiras foram dispostas com um metro de distância uma das outras.

*Com informações da assessoria

