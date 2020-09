Alessandra Campêlo pede isenção de ICMS de armas para policiais no AM

Arma é um dos produtos com maior carga tributaria no país, chegando a mais de 70% | Foto: Divulgação

Manaus- Um indicativo apresentado pela deputada Alessandra (MDB) nesta terça-feira (8), propõe que policiais tenham isenção do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na compra de armas de fofo e munições.

O benefício deve contemplar policiais civis e militares, bombeiros militares, forças armadas, policiais federais, policiais rodoviários federais e agentes penitenciários. Membros do Ministério Público, do Poder Judiciário e guardas civis municipais também estão entre os contemplados pelo indicativo.

De acordo com a parlamentar, essa é uma forma de assegurar a aquisição de armas de fogo de forma menos onerosa para aqueles que, devido à profissão, possuem porte de armas.

A arma de fogo é um dos dez produtos com maior carga tributária do país, chegando a mais de 70% sobre o valor do produto, e esses agentes públicos não detém qualquer benefício para a aquisição de sua arma com isenção tributária.

“A proposta é que policiais que necessitem de armamento para exercer a função, para sua proteção ou para backup, tenham isenção do ICMS na compra desses equipamentos. Tudo o que puder ser feito para facilitar o aprimoramento dos agentes da segurança pública, é importante. É uma forma de apoiar o trabalho dessas pessoas”, explicou.

Leia mais:

Projeto de combate a fake news deve ser votado este ano, diz Maia

Adolescente é apreendido com arsenal, drogas e granada no Zumbi