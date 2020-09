PSC oficializa candidaturas em convenção nesta sexta-feira (11)

Manaus- O Partido Social Cristão (PSC), em Manaus, realiza nesta sexta-feira (11), no Hotel Intercity Manaus, localizado na rua Prof. Márciano Armond, 544, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, a convenção municipal para oficializar os nomes dos 62 candidatos que concorrem à Câmara Municipal de Manaus (CMM).

A Convenção terá início às 14h e será de forma presencial. Neste ano, a sigla não vai apoiar formalmente nenhum dos candidatos a prefeito.

O PSC segue todas recomendações sanitárias, de acordo com a orientação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para evitar aglomeração por conta da pandemia do novo coronavírus.

Uma comissão política deverá ser constituída para o pleito eleitoral.

Agenda

O quê: Convenção do PSC

Quando: Sexta-feira (11/09)

Horário: Às 14h

Local: Hotel Intercity Manaus, localizado na rua Prof. Márciano Armond, 544, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus

*Com informações da assessoria

