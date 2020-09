Dupla é presa com drogas e munições na Zona Norte

Material apreendido na ação policial | Foto: Divulgação

Manaus - Dois homens, de 21 e 24 anos foram presos na tarde desta quinta-feira (10), com drogas e munições. O crime aconteceu no beco Buriti, no loteamento Rio Piorini, na Zona Norte de Manaus.

A Rocam Motocicletas com apoio da equipe, em patrulhamento na avenida Buritis, avistou dois indivíduos em atitude suspeita pilotando uma motocicleta. Foi feita a abordagem e foi encontrado com um deles uma porção média de supostamente maconha. Ele foi questionado se havia mais entorpecentes, e informou que em sua residência tinha mais.

A equipe foi ao local na Comunidade Santa Marta, onde foi encontrado seis porções médias de supostamente maconha, uma porção média de entorpecente supostamente oxi, uma porção pequena de supostamente oxi, doze munições calibre 9 mm, quatro munições de treino calibre 32, duas balança de precisão e R$ 31.

Os suspeitos receberam voz de prisão em flagrante e foram conduzidos ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos cabíveis.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Grupo rouba ônibus e leva arma de sargento a paisana, em Manaus

Homem tenta correr, mas é preso arma e drogas na Compensa 2