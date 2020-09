Conheça Tatinha Lopes, pré-candidato a vereador em Iranduba

Tatinha Lopes sempre foi uma voz ativa no Cacau Pirêra | Foto: Divulgação

Conhecido pela luta em prol de melhorias para o Distrito de Cacau Pirêra, o ex-líder comunitário Tatinha Lopes (DEM) irá disputar uma vaga na câmara dos vereadores de Iranduba nas eleições desde ano. A pré-candidatura foi oficializada, nesta sexta-feira (11), durante a convenção partidária do Democratas, no Residencial Amazonas, próximo à sede do município.

Tatinha tem um histórico de lutas pelo progresso do Distrito de Cacau Pirêra, comunidade que nasceu e cresceu. Entre as pautas sempre estiveram limpeza e iluminação pública, infraestrutura, saúde, educação, esporte e lazer.

“O Cacau Pirêra sempre foi esquecido pelo poder público, mas queremos mudar essa triste realidade. O Cacau, assim como todo o município, precisa de líderes que busquem realmente a melhoria da população. Não podemos mais brincar de fazer política, precisamos agir e correr atrás do progresso do nosso município”, disse o pré-candidato a vereador, que é marítimo e também já trabalhou na Defensoria Pública, Instituto de Identificação, realização de eventos e assessoria parlamentar.

Tatinha sempre foi uma voz ativa no Distrito de Cacau Pirêra. Recentemente, um dos feitos conquistados por ele e por outras lideranças da comunidade foi o asfaltamento para as principais vias do bairro, além de bombas de água para melhorar o abastecimento na localidade, que era mais precário do que ainda está hoje.

Para levar um pouco de entretenimento para a comunidade que sofre com tanto descaso, Tatinha criou o “Bloco do Cacau”, que anima os foliões no período do Carnaval, além do Festival de Verão, entre outras comemorações, como Dia das Crianças e Dia das Mães.

Tatinha enfatiza que usará as atribuições adquiridas durante os anos de experiências a frente de lutas em prol da comunidade, para propor soluções para o avanço do município, principalmente de Cacau Pirêra.

“Pagamos um preço muito alto pela incompetência de muitos que passaram pela administração do nosso município. Vamos juntos lutar pela construção de um novo Iranduba e principalmente pela porta de entrada do município, o nosso Distrito de Cacau Pirêra”, finaliza.

