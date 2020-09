PSC oficializa candidatura de Tico Braz à prefeitura de Caapiranga

Tico Braz tenta se reeleger | Foto: Divulgação

Caapiranga (AM) - O Partido Social Cristão (PSC) realizou, na manhã deste sábado (12), uma convenção partidária no município de Caapiranga (distante a 134 quilômetros de Manaus). Os membros da executiva definiram o nome de Tico Braz como candidato a prefeito da cidade, e Raimundo Martins como vice.

Tico Braz, que já é prefeito de Caapiranga, tenta a reeleição neste ano para dar continuidade aos projetos do município. O candidato tem como prioridades as áreas de infraestrutura, educação e saúde.

“Hoje nosso planejamento, se Deus quiser, é estender a orla da cidade até o Cruzeiro, organizando a frente da cidade, como infraestrutura (meio-fio e sarjeta), melhorar a saúde, educação, infraestrutura da cidade na Zona Rural”, ressalta Tico.

O PSC em Caapiranga conta com 70 candidatos a vereadores, sendo que cinco deles tentam reeleição. Participaram do evento o presidente do PSC Amazonas, Miltinho Castro, e o secretário estadual e municipal do PSC no Amazonas, Rodrigo Lima.

O município de Caapiranga, conhecido como a terra do cará, é um município brasileiro do Amazonas, na Região Norte do país. Pertencente à Microrregião de Coari e Mesorregião do Centro Amazonense, possui uma população de 12 662, de acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2016.

