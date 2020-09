PSB oficializa apoio à pré-candidatura de Ricardo Nicolau

Ricardo Nicolau (PSD) é pré-candidato a prefeito de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Em um congresso extraordinário realizado neste domingo (13), o Diretório Estadual do Partido Socialista Brasileiro (PSB) formalizou seu apoio à pré-candidatura de Ricardo Nicolau (PSD) e George Lins (PP) à prefeitura de Manaus. O evento, realizado na sede do PSB, também serviu para homologar os nomes de 62 candidatos do partido que irão disputar o cargo de vereador nas eleições municipais deste ano.

“Estamos honrados com o apoio do PSB à nossa pré-candidatura. O PSB, com o peso que tem na política local e nacional, veio para somar conosco com base em princípios e no que pode ser feito pela cidade de Manaus, sem interesses ou exigências por trás”, afirmou Ricardo Nicolau, por meio de nota.

O presidente estadual do PSB, vereador Marcelo Serafim, pediu em um vídeo a união dos correligionários em torno de Ricardo Nicolau e George Lins.

“Tenho muito orgulho da chapa que a gente apoia, com Ricardo e George, e de ter a honra de caminhar com vocês nos próximos 60 dias. Nós, aqui, temos a obrigação moral com esses dois homens públicos de andar por todos os cantos da cidade e mostrar que eles são, sem dúvida nenhuma, a melhor opção para a cidade de Manaus”, declarou por meio de assessoria.

O pré-candidato a vice-prefeito, George Lins, reforçou a disposição da chapa em trabalhar por soluções para Manaus e desejou sucesso à caminhada eleitoral dos membros do PSB presentes ao evento.

“Certamente teremos muitos desafios, mas com força e determinação nós iremos contribuir para que a nossa cidade realmente entre no caminho certo. Vamos nos apoiar e lutar incansavelmente. Essa é a nossa missão”, disse.

O congresso extraordinário também teve a participação do presidente municipal do PSB, Joaquim Lucena, dos vereadores Hiram Nicolau (PSD) e Carlos Portta (PSB), e da pré-candidata a vereadora, Cristiane Balieiro.

