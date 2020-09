José Ricardo é firmado como candidato a prefeito de Manaus pelo PT

Candidato diz que sua gestão será democrática | Foto: Reprodução

Manaus - A candidatura de José Ricardo Wendling à Prefeitura de Manaus foi confirmada na manhã deste domingo (13), pelo Partido dos Trabalhadores (PT), durante uma cerimônia partidária. Concorrendo ao cargo de prefeito de Manaus pela segunda vez, o candidato terá como vice a assistente social Marklize Siqueira.

O candidato, que também é economista e deputado federal do Amazonas, apresentou suas principais propostas de trabalho durante a convenção partidária. Entre elas, José Ricardo diz que pretende ajudar as famílias pobres de Manaus, gerando oportunidades empregatícias, principalmente depois de passar por uma crise financeira durante a pandemia.

Segundo José Ricardo, sua gestão será democrática, caso seja eleito.

“Vou continuar lutando, como sempre estive, pela cidade de Manaus, que vem sendo maltratada por muitos governos. Estamos construindo uma gestão transparente, onde a prestação de contas será uma marca, juntamente com a participação da sociedade. E assim seguirá nossa campanha: ouvindo as pessoas, para que possam definir quais as prioridades para, juntos, construirmos uma cidade melhor”, declara.

Leia mais:

AM solicita tropas federais para as eleições municipais deste ano

'Minha proposta é ordenar a casa', diz Orsine Júnior