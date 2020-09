Joelson Silva propõe dia de ações contra obesidade, em Manaus

Joelson Silva defende que somente pelas vias da educação e conscientização será possível ajudar as famílias por essa situação | Foto: Divulgação

Manaus - O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), Joelson Silva (Patriota), quer incluir no calendário oficial de eventos da cidade de Manaus o “Dia Municipal de Ações contra a Obesidade". A proposta faz parte do Projeto de Lei (PL) 324/2018, de autoria do ex-vereador e atual deputado estadual João Luiz (Republicanos), que foi subscrito por Joelson Silva.

O Dia Municipal de Ações contra a Obesidade deverá ser celebrado anualmente, na segunda quinta-feira do mês de outubro, com atividades educativas sobre as formas de prevenção da doença, palestras, rodas de conversa com especialistas, seminários, prática de exercícios físicos, entre outras.

"O objetivo principal é conscientizar as pessoas contra um problema que, além de gerar doenças cardiovasculares, diabetes e até câncer, coloca Manaus como detentora de um dos maiores índices com pessoas obesas, entre todas as capitais brasileiras", justifica Joelson.

A matéria teve o parecer favorável dado pela Comissão de Educação (Comed/CMM), aprovado pelos vereadores, durante sessão plenária, e seguiu para a análise da Comissão de Saúde (Comsau/CMM).

Joelson Silva defende que, somente pelas vias da educação e conscientização, será possível ajudar as famílias que passam por esse tipo de situação.

“Várias atividades poderão ser feitas nesse dia, voltadas tanto para a prevenção quanto para o diagnóstico e tratamento, com o envolvimento direto das escolas municipais, das redes pública e particular de saúde, e da sociedade como um todo. É um projeto importante, que tem como base, a necessidade de se criar condições para deter o avanço e reduzir o número alarmante de casos de obesidade entre os manauaras”, declara Joelson Silva.

A obesidade é caracterizada pelo excesso de peso proveniente do acúmulo de gordura corporal, caracterizada por um índice de massa corporal (IMC ) igual ou acima de 30. Os especialistas classificam a obesidade como um uma doença crônica.

Mais da metade da população brasileira é considerada obesa ou tem sobrepeso. De acordo com os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde, a capital amazonense possui um índice de pouco mais de 20% da população adulta com obesidade, um problema de saúde que aumenta a cada dia e coloca o Brasil como o quinto, no ranking mundial, com aproximadamente 30 milhões de pessoas obesas.

