Marcelo Amil participa de convenção com 13 partidos, em Urucurituba

Urucurituba (AM) - O pré-candidato a prefeito de Manaus, Marcelo Amil (PC do B), participou neste domingo (13) de uma convenção - composta por uma frente de 13 partidos - realizada no município de Urucurituba, a 208 quilômetros de Manaus. Na ocasião, José Claudenor de Castro Pontes, conhecido por “Sabugo”, foi indicado como pré-candidato à reeleição na cidade.

Em discurso, Amil aproveitou para falar sobre o seu amor por Manaus e a oportunidade de fazer um plano de governo que atenda às necessidades do povo e, de quebra, alinhe projetos que beneficiem a capital e os municípios da Região Metropolitana.

"Foi muito bom receber esse convite dos meus companheiros. Ser chamado para acompanhar e apoiar o trabalho dos amigos de partido no interior mostra que estamos consolidando uma liderança", afirmou.

Durante a visita ao município, Marcelo Amil teve a oportunidade de conhecer um dos personagens mais importantes do PC do B no interior do Estado, o militante e ex-vice-prefeito de Urucurituba, Gerson Ketle, de 88 anos.

"Foi muito emocionante esse encontro. Gosto de encontrar com gente que tem vivência, história. Aprender com quem viveu e fez a história acontecer é um privilégio. Na bagagem levo a lembrança desse povo do interior que precisa tanto de esperança e, mesmo assim, não desiste de lutar. Levo ânimo para guerrear por Manaus, entender seus problemas e encontrar soluções", concluiu.

No município, o PC do B lançou 14 vereadores, sendo que dois estão em busca da reeleição. A frente ampla é composta pelas siglas PCdoB; PT; Avante; MDB; Progressista; Republicanos; Psol; PSL; DEM; Solidariedade; PDT; PSDB e PSD.

