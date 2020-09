PTB Lança candidatura de Thomé Neto para Prefeitura de Autazes

Thomé Neto foi duas vezes eleito o vereador mais votado da história do município | Foto: Divulgação

Amazonas - O diretório municipal do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) lança a candidatura de José Thomé Neto para a Prefeitura de Autazes nesta segunda-feira (14). A convenção do PTB será na quadra Juca Siqueira a partir das 17 h. A legenda antecipa que Emilson Sales, do Partido Progressista (PP), atual presidente da Câmara de Vereadores do município, será o vice da chapa. Durante a cerimônia partidária, o uso da máscara será obrigatório por conta da pandemia.

Thomé Neto foi duas vezes eleito o vereador mais votado da história do município, conhecido pelo povo como sentinela de Autazes, pela sua atuação parlamentar na Câmara. O PTB tem como aliados os Progressistas (PP) e o Partido Verde (PV).

Além disso, Thomé Neto conta com o apoio dos deputados estaduais Roberto Cidade, Alessandra Campelo, Abdala Fraxe, Carlinhos Bessa, Belarmino Lins, Therezinha Ruiz, e do deputado federal Átila Lins.

A convenção do PTB acontece nesta segunda-feira (14), na quadra Juca Siqueira a partir das 17h. O uso de máscara é obrigatório por conta da pandemia Covid 19.

