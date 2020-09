PSC define nomes de majoritários no interior do AM neste fim de semana

Manaus - O Partido Social Cristão (PSC) definiu os nomes de candidatos a prefeitos e vices de 28 municípios do interior do Amazonas para disputar as eleições municipais deste ano. Entre os municípios que já têm candidatos são Iranduba, Presidente Figueiredo, Caapiranga, Novo Airão e outros. Até a próxima quarta-feira (16), mais nomes de candidatos de outros municípios entrarão nas disputas.

Em Caapiranga (distante a 134 quilômetros de Manaus), os membros da executiva definiram o nome de Tico Braz como candidato a prefeito e Raimundo Martins como vice.

Tico Braz, que já é prefeito de Caapiranga, tenta neste ano reeleição para dar continuidade aos projetos do município | Foto: Divulgação/ PSC

Tico Braz, que já é prefeito de Caapiranga, tenta neste ano reeleição para dar continuidade aos projetos do município. Entre eles estão na área da infraestrutura, educação e saúde, como prioridade.



“Hoje nosso planejamento, se Deus quiser, é estender a orla da cidade até o Cruzeiro, organizando a frente da cidade, como infraestrutura (meio-fio e sarjeta), melhorar a saúde, educação, infraestrutura da cidade na Zona Rural”, ressalta Tico.

O PSC em Caapiranga conta com 70 candidatos a vereadores, sendo que cinco deles tentam reeleição.

Iranduba

O município de Iranduba (distante 27 quilômetros em linha reta da capital) também já tem seu candidato a prefeito do PSC. O engenheiro elétrico Alain Cruz foi escolhido para representar o partido.

“Sei que os desafios são longos e grandes, mas Iranduba precisa ser construído. Precisamos melhorar a infraestrutura, a saúde, educação e esporte município”, enfatizou o candidato.

Alain tem 50 anos e é natural do município de Benjamin Constant. Construiu seu legado de engenheiro elétrico na Eletrobras Amazonas Energia.

Em seu discurso na convenção, Alain revelou que pretende construir um hospital para atender Iranduba e os bairros de Manaus adjacentes como Compensa, Santo Agostinho, Vila da Prata, São Raimundo e Glória. E ainda pretende construir uma mini vila olímpica e uma quadra esportiva para tirar os jovens do mundo das drogas.

“Queremos que usem os recursos sem desviar as verbas. Temos muitos problemas, mas temos prioridade também. Temos propostas e vamos buscar juntos fazer a coisa acontecer. Gastar o dinheiro com responsabilidade”, conta.

Presidente Figueiredo

Ricelli foi o vereador mais votado em 2016 | Foto: Divulgação/ PSC

Em Presidente Figueiredo (distante 107 quilômetros em linha reta de Manaus) a aposta do PSC é o fisioterapeuta Ricelli Pontes que também é vereador do município.



Ricelli foi o vereador mais votado em 2016. Pontes foi funcionário público do município por sete anos. Ele coordenou o serviço de fisioterapia do local.

Suas principais bandeiras que levanta para melhorar Presidente Figueiredo são: a saúde, educação, a infraestrutura e o transporte.

“A saúde do nosso município está debilitada. A educação, o transporte e a infraestrutura estão bem difíceis. Precisamos fazer uma reestruturação dos municípios como um todo. O município está 30 anos abandonado”, ressalta Ricelli.

Outros municípios

O PSC em Borba e Coari também realizou convenção neste fim de semana | Foto: Divulgação/PSC

O PSC em Borba e Coari também realizou convenção neste fim de semana. Em Borba (distante 151 quilômetros em linha reta de Manaus) o nome de Paulo Antonio foi definido como candidato a vice de Toco Santana. Em Coari (distante 363 quilômetros de Manaus), o PSC oficializou o nome de Robson Tiradentes como candidato a prefeito para as eleições municipais de 2020.



O PSC também definiu o nome do Dr Bruno como prefeito de Amarutá, Chico do Belo como prefeito de Anamã, Radinho como prefeito de Barcelos, Luciana Melo em Boca do Acre, José Roberto de Canutama, Oneide de Japurá, Peixotinho em Novo Aripuanã. Além de Leland como candidato a vice-prefeito em Juruá e Suelen Ribeiro como vice do município de Tonantins.

No último domingo (13) foram definidos nomes de candidatos a prefeito como: Lucenildo Macedo (Alvarães), Marco Lise (Apuí), Anderson (Autazes), Deidei Lobo (Humaitá), Manoel Nacimento (Maraã). De vices do PSC foram definidos: Tião (Eirunepé), Clice Freire (Manaquiri).

Definidos na semana passada

Do dia 04 ao dia 10 de setembro, também já foram definidos os nomes a candidatos a prefeito: Frederico Junior (Novo Airão), Mario Abrahim (Itacoatiara), Atunes Ruas (Santo Antonio do Içá), Zé Carlos (São Paulo de Olivença), Ricelli Pontes (Presidente Figueiredo). E de vices: Raimundo Fiesca (Itamarati), Nega (Parintins) e Orlandino (Santa Isabel do Rio Negro).

Próximos nomes

Até a próxima quarta-feira (16), prazo máximo para realização de convenções, o PSC define nomes de majoritários de pelo menos 14 municípios do Amazonas.

O PSC no interior do Amazonas conta com 34 candidatos para as prefeituras dos municípios, sendo que sete deles são reeleição.



*Com informações da assessoria

