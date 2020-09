Marcelo Amil está entre os pré-candidatos com menor taxa de rejeição

Motivo é que o povo quer nomes novos na política local | Foto: Bruna Souza

Manaus- Pesquisa de intenção de votos para prefeito de Manaus nas eleições deste ano divulgada pelo Instituto Pontual nesta segunda-feira (14), mostra Marcelo Amil entre a menor taxa de rejeição. Entre os 13 nomes citados na pesquisa, o pré-candidato do Partido Comunista do Brasil (PcdoB) ocupa a penúltima colocação no quesito. O que significa que 98% da população não tem nada contra a indicação do advogado.

O estudo, registrado na Justiça Eleitoral é AM-01428/2020, mostra que os eleitores amazonenses pedem por novos nomes na política local. Marcelo Amil atende essa demanda. jovem, responsável e um agente do Direito, o pré-candidato do PCdoB tem propostas inovadoras para a cidade de Manaus.

“Nós somos a segunda candidatura com a menor rejeição. Começamos a aparecer agora na pesquisa, o que é normal já que oficializamos a nossa candidatura há apenas uma semana. Esse resultado nos mostra que mais de 98% dos cidadãos que vivem em Manaus não tem nada contra o nome do Marcelo Amil e isso nos mostra que há um campo gigantesco a ser explorado. As pessoas estão cansadas da velha política”, ressaltou o pré-candidato.

A pesquisa foi feita com 1.066 entrevistas entre os dias 8 e 14 de setembro e tem margem de erro de 3,0% com intervalo de confiança de 95%.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Com esquerda e direita fragmentadas, centro pode sair na vantagem

Marcelo Amil é confirmado pelo PCdoB como candidato a prefeito