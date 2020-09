PDT oficializa apoio à candidatura de Ricardo Nicolau

PDT oficializou aliança com Ricardo Nicolau nesta terça (15) | Foto: Marcelo Cadilhe

Manaus - O Partido Democrático Trabalhista (PDT) formalizou nesta terça-feira (15) sua participação na coligação majoritária encabeçada por Ricardo Nicolau (PSD) e George Lins (PP) para disputar a prefeitura de Manaus nas eleições deste ano. A convenção municipal, realizada na sede do partido, teve a presença dos dirigentes, militantes e dos 45 candidatos pedetistas ao cargo de vereador.

“Só tenho a agradecer pelo apoio do PDT, que me dá ainda mais força e energia para trabalhar. O PDT é um partido que tem história, tem bandeiras e defende o trabalhador. Aqui tem pessoas que fazem parte de um time, que acreditam no nosso projeto e querem uma Manaus diferente. O que nos une é fazer de Manaus uma cidade mais justa e é por Manaus que nós vamos trabalhar”, disse Nicolau, ao discursar no evento.

O presidente estadual do PDT, Hissa Abrahão, afirmou que a trajetória de Nicolau foi fator determinante para o ingresso no arco de aliança.

“Ricardo Nicolau é uma pessoa que conhece a saúde pública desde criança. Além dessa capacidade técnica e teórica, ele tem toda uma vivência no meio político. Nós estamos apostando num prefeito e vice que vão transformar não só a saúde, mas todas as áreas da nossa cidade”, disse.

Pré-candidato a vice-prefeito, Dr. George Lins destacou que, além da saúde pública, os desafios das demais áreas da cidade precisam ser vencidos com capacidade técnica e olhar humano.

“Precisamos ajudar o povo. Eu entendi que só como médico eu não consigo ajudar a população como eu quero, por isso estou ao lado do Ricardo Nicolau, pra mudar todo esse cenário e fazer a mudança em Manaus. Estou otimista, me sinto feliz e honrado em fazer parte desse time”, destacou.

Participaram também da convenção o presidente municipal do PDT, Afrânio Barão, a vice-presidente estadual do PDT; a presidente da Ação da Mulher Trabalhista (AMT), Madalena Silva; o secretário de formação política, Guto Rodrigues; e o representante do movimento sindical pedetista, Carlos Fernandes.

Alianças

Além do PDT e PSD, o arco de alianças partidárias em torno de Ricardo Nicolau está composto, até o momento, pelo Progressistas, Solidariedade, e Partido Socialista Brasileiro (PSB). Nesta quarta-feira (16), será oficializada a chapa majoritária de Ricardo Nicolau e George Lins, durante um evento realizado na Zona Oeste da capital.

*Com informações da assessoria

